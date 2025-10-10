Kate Middleton uvijek nas osvoji, njezino elegantno zeleno odijelo želimo u svom ormaru

Kate Middleton ponovno je dokazala da je prava modna inspiracija – pojavila se u elegantnom zelenom odijelu koje savršeno spaja klasičan kroj i suvremeni stil. Upravo takva klasična odijela ove su jeseni jedan od vodećih trendova, pronašli smo slične modele u high street ponudi

Kate Middleton još jednom je dokazala da klasični komadi nikada ne izlaze iz mode. Pojavila se u besprijekorno krojenom odijelu u maslinasto zelenoj nijansi, koje potpisuje Victoria Beckham, i još jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih žena svijeta. Kombinirala ga je s vestom u istoj boji, stvarajući profinjeno, monokromatsko izdanje koje spaja eleganciju i suvremenost.

Profimedia

Njezino pojavljivanje odmah je izazvalo val inspiracije – posebno jer su ovakva odijela ove jeseni veliki trend. Klasično krojeno žensko odijelo u svijetloj kaki ili maslinastoj nijansi postalo je must-have komad za sezonu. Ovaj ton savršeno se uklapa u jesensku paletu zemljanih boja, a istovremeno izgleda svježe, moderno i profinjeno.

Profimedia

Takva odijela idealan su izbor za razne prigode – od poslovnih sastanaka i formalnih događanja do svakodnevnih kombinacija uz jednostavnu majicu i mokasinke. Njihova snaga leži u jednostavnosti kroja i svestranosti boje: jednako dobro izgledaju uz visoke potpetice kao i uz tenisice.

Zato smo i mi potražile slične modele u high street ponudi – u zemljanim i neutralnim tonovima koji će ove jeseni biti pravi hit. Odijela koja odišu sofisticiranošću, a istovremeno se lako nose i kombiniraju, dokaz su da se trend i klasika mogu savršeno spojiti.

COS, sako - 179 € i hlače - 129 €

COS, sako - 179 € i hlače - 129 €

Mango, sako - 89,99 € i hlače - 59,99 €

Mango, sako - 99,99 € i hlače - 69,99 €

Massimo Dutti, sako - 169 € i hlače - 99,95 €

Massimo Dutti, sako - 169 € i hlače - 99,95 €

Reserved, sako - 55,99 € i hlače - 35,99 €

Zara, sako - 55,95 € i hlače - 29,95 €

Zara, sako - 59,95 € i hlače - 35,95 €