Eva Longoria kao da ne stari, evo kako se njezin stil mijenjao tijekom godina

Poznata američka glumica i producentica Eva Longoria mnogima je poznata po ulozi Eve Solis u popularnoj seriji Kućanice. Osim svojim glumačkim talentom, ističe se svojom vitkom figurom i iznimnom ljepotom. Njezina energija, stas i stil ostali su nepromijenjeni, a njezine odjevne kombinacije i outfiti uvijek su pun pogodak. Eva je poznata po elegantnom, ali jednostavnom stilu, koji savršeno kombinira sofisticiranost i nove trendove. Od glamuroznih haljina koje bira za crveni tepih do svakodnevnih kombinacija koje uvijek izgledaju šik. Prisjetili smo se njezinih najboljih lookova koje možeš pogledati u fotogaleriji.