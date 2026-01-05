Kate Hudson zapalila crvene tepihe na početku sezone nagrada: Crvena izdanja svi su primijetili

S dva besprijekorna i potpuno različita crvena izdanja, Kate Hudson je na samom početku sezone nagrada visoko postavila ljestvicu. Dokazala je svoju modnu svestranost i potvrdila da, bez obzira na trendove, samopouzdanje i odabir prave boje uvijek rezultiraju pobjedničkom kombinacijom

Početak sezone dodjele nagrada za 2026. godinu za slavnu glumicu Kate Hudson obilježen je u znaku odvažne crvene boje. U samo dva dana, zvijezda filma "Song Sung Blue" pojavila se na dva prestižna događaja i svojim modnim odabirima potvrdila status jedne od najbolje odjevenih dama Hollywooda, pokazavši kako s klasičnom, ali moćnom bojom nikada ne možete pogriješiti.

Glamur u Palm Springsu i prestižna nagrada

Sve je započelo 3. siječnja na dodjeli nagrada Međunarodnog filmskog festivala u Palm Springsu, gdje je Hudson stigla s posebnim povodom. Te večeri uručena joj je prestižna nagrada "Icon Award" za njezinu izvedbu u filmu "Song Sung Blue", ulozi koja joj je priskrbila i nominaciju za Zlatni globus. Za ovu svečanu priliku, u suradnji sa stilisticom Sophie Lopez, odabrala je kreaciju koja je istovremeno bila senzualna i elegantna.

Profimedia

Riječ je o glamuroznoj haljini libanonskog dizajnera Georgesa Chakre iz njegove couture kolekcije za jesen 2025. godine. Vatreno crvena toaleta isticala se dubokim dekolteom i mrežastom teksturom od perlica koja je stvarala iluziju prozirnosti, dok je podstava u boji kože osiguravala profinjenost. Ovaj takozvani "goli" efekt, koji je jedan od vodećih trendova na crvenim tepisima, u ovoj je izvedbi bio suptilan i majstorski izveden.

Profimedia

Dramatičnost kreaciji dodala je velika baršunasta mašna na boku iz koje se spuštao dugi šlep, dajući cjelokupnom izgledu dozu klasičnog holivudskog glamura. Modni kritičari složili su se kako je ovo izdanje podsjetilo zašto je Kate Hudson godinama bila miljenica crvenih tepiha, savršeno spajajući moderno s bezvremenskom elegancijom.

Skulpturalna silueta u vatreno crvenoj haljini

Samo dan kasnije, 4. siječnja, glumica je ponovno zablistala u crvenom, ovoga puta na 31. dodjeli nagrada Critics Choice Awards u Santa Monici. U ulozi prezenterice, uručujući nagradu za najboljeg glumca, Hudson se na pozornici pojavila u kreaciji koja je bila potpuna suprotnost prethodnoj, no jednako upečatljiva.

Profimedia

Za ovu prigodu odabrala je skulpturalnu mini haljinu bez naramenica s potpisom britanske dizajnerice Stelle McCartney, iz njezine kolekcije za proljeće/ljeto 2026. Haljina se isticala srcolikim dekolteom, korzetiranim strukom i trodimenzionalnom strukturom oko bokova koja je naglašavala figuru. Poseban detalj bio je elegantan dugi šlep koji se spuštao s pojasa, dajući kratkoj haljini dozu formalnosti potrebnu za ovakav događaj. Izgled je upotpunila crnim prozirnim najlonkama, cipelama visokih potpetica od lakirane kože te upečatljivom dijamantnom ogrlicom i decentnim naušnicama. Neki su mediji njezinu pojavu usporedili s kultnim animiranim likom Jessicom Rabbit, aludirajući na nevjerojatnu siluetu koju je haljina stvorila.

/Profimedia

Zanimljivo je da je odabir Stelle McCartney bio i osoban, budući da je Hudson u jednom intervjuu otkrila kako su dizajnerica i ona dobre prijateljice. Upravo je kreacije s njezinim potpisom nosila u nekoliko navrata tijekom proteklih mjeseci.