Critics Choice Awards 2026: Ariana Grande zablistala u ružičastom, Elle Fanning u zlatnom

Crveni tepih Critics Choice Awards 2026. u Santa Monici okupio je najveća imena filmske i televizijske industrije, a među brojnim upečatljivim modnim izdanjima posebno se istaknula Elle Fanning, koja je večer obilježila elegantnim i smjelim zlatnim izdanjem. Pojavila se u vintage haljini Ralpha Laurena, u raskošnoj zlatnoj nijansi s dubokim izrezom i dramatičnim otvorenim leđima. Ariana Grande očarala je u nježnoj ružičastoj haljini s čipkastim ogrtačem i srebrnim cvjetnim detaljima. Voditeljica večeri Chelsea Handler otvorila je događaj u tamnozelenoj haljini s otkrivenim ramenima, uz decentan dijamantni nakit, dok je Mia Goth privukla poglede u bijeloj Dior haljini, s kosom podignutom u profinjenu punđu.

Među ostalim zapaženim izdanjima bile su Jessica Biel u crnoj haljini s pozlaćenim detaljima, Amanda Seyfried u elegantnoj haljini s baršunastim gornjim dijelom i ružičastom mašnom te Teyana Taylor, koja je donijela androgini modni izričaj u Saint Laurent izdanju.

Critics Choice Awards 2026. odali su priznanje nekima od najboljih glumaca današnjice. Među nagrađenima i istaknutima bili su Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Miles Caton, Noah Wyle, Seth Rogen, Stephen Graham i Ike Barinholtz. Jednaku pažnju dobile su i glumice Jessie Buckley, Amy Madigan, Rhea Seehorn, Sarah Snook, Janelle James, Katherine LaNasa, Jean Smart i Erin Doherty. Večer je tako spojila glamur, vrhunsku modu i slavlje glumačkih ostvarenja, potvrđujući Critics Choice Awards kao jedan od najiščekivanijih događaja sezone.