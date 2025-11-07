Kate Hudson zablistala u crnom dvodijelnom outfitu, no jedan je dio njezina tijela ukrao show

Na glamuroznom Max Mara eventu u Los Angelesu, Kate Hudson još jednom je dokazala da je jedna od onih žena koje bez napora spajaju eleganciju, samopouzdanje i moderan stil - ali i da ne ne propušta treninge

Za ovu prigodu, 46-godišnja je glumica odabrala maksimalno elegantnu, a opet odvažno jednostavnu kombinaciju: dugačku maxi suknju visokog struka i uski crni top koji je savršeno naglasio njezinu zavidnu figuru i — nimalo slučajno — besprijekorno isklesane trbušne mišiće.

Profimedia

Hudson, poznata po svom zdravom načinu života i ljubavi prema fitnessu, nije propustila priliku pokazati rezultate svog truda, ali sve to u duhu sofisticiranog minimalizma po kojem je Max Mara i poznata. Cijeli look upotpunila je diskretnim nakitom, prirodnim make-upom i opuštenim valovima u kosi, stvarajući dojam lakoće i bezvremenske elegancije.

Profimedia

Event je okupio brojne poznate osobe iz svijeta mode i filma, ali upravo je Kate bila ta koja je ukrala svjetla reflektora. Njezin outfit savršeno balansira između hollywoodskog glamura i suvremene ženstvenosti — dokaz da ponekad manje doista znači više.

JProfimedia

Kate Hudson još jednom je potvrdila svoj status stilske ikone, a njezin look mnogima će poslužiti kao inspiracija za jesenske večernje kombinacije, ali i za odlazak u teretanu.