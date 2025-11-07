Alina iz 'Života na vagi' nakon što je smršavjela 71 kilogram nokautirala 5 mitova o dijetama: 'Mogu se jesti i kolači'

Alinina transformacija motivacija je onima koji se bore s viškom kilograma i/ili pretilosti, a ona im svojim savjetima daje podršku kakva im treba na tom teškom putu

Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone popularnog showa "Život na vagi", na Instagramu je objavila simpatičan video o svojoj nevjerojatnoj transformaciji. Alina je smršavjela nevjerojatan 71 kilogram, liniju je zadržala i nakon showa, a na društvenim mrežama svojim primjerom pomaže i drugima na putu mršavljenja. Ovoga je puta odlučila razbiti zablude koje mnoge sprječavaju na putu do zdravijeg života.

U kratkom i dinamičnom videu, snimljenom u Zaprešiću, Alina simbolično boksačkim rukavicama "nokautira“ pet najvećih mitova o prehrani u koje je i sama vjerovala prije nego što je izgubila nevjerojatan 71 kilogram.

Njezina poruka je jasna: ne debljaju nas određene namirnice, već isključivo kalorijski suficit. Razbila je i zablude o "dobroj“ i "lošoj“ hrani, ističući da se gotovo sve može jesti u umjerenim količinama. Na meti su joj se našli i mitovi o štetnosti rafiniranog šećera i soli te uvjerenje da se od "zdrave“ hrane ne možemo udebljati.

Svojom objavom želi potaknuti druge na uravnotežen pristup prehrani. Upravo je njezino osobno iskustvo, koje uključuje i sudjelovanje u spomenutom showu, te impresivan rezultat čine vjerodostojnom osobom za dijeljenje savjeta o zdravom načinu života. Kroz svoj profil, Alina promovira ravnotežu između prehrane, treninga i mentalnog zdravlja.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a mnogi su u komentarima podijelili vlastite borbe s kilogramima. „Teško je napraviti si prehranu kad ne znaš o namirnicama puno. Što jesti, a da je kalorijski malo, a da se opet najedem. Voljela bih 15 kg smršaviti 😢“, iskreno je napisala jedna pratiteljica, pokazujući kako ovakav sadržaj otvara važan dijalog.

Alina je postala prva žena pobjednica 'Života na vagi', ušavši u show s 145,3 kg, a do finala je smršavjela 71,7 kg, završivši s 73,6 kg. Za svoje postignuće osvojila je nagradu od 20.000 eura. Ovom je objavom još jednom dokazala da je put do zdravlja i željene kilaže popločan znanjem i razbijanjem predrasuda, a ne strogim zabranama.