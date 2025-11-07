Trend koji traje: Zašto je siva vunena suknja najbolja investicija ove sezone

Suknja od vune u sivoj boji bezvremenski je klasik koji se s lakoćom prilagođava svakoj prilici i stilu. Ove zime vraća se u punom sjaju, kao komad koji spaja udobnost, funkcionalnost i nenametljivu eleganciju

Dolaskom hladnijih dana u prvi plan dolaze topli materijali i klasični krojevi, a među njima posebno mjesto zauzimaju suknje od vune. Riječ je o odjevnom komadu koji se iz sezone u sezonu vraća kao simbol profinjene jednostavnosti – dovoljno topla da pruži udobnost tijekom zimskih dana, a istovremeno dovoljno elegantna da podigne svaki outfit. Poput kaputa od vune ili kvalitetnog pletiva, i vunena suknja pripada onim vječnim osnovama garderobe koje nikada ne izlaze iz mode.

Ono što sivu suknju od vune čini posebnim komadom jest njezina svestranost. U duljoj, midi verziji s naborima ili jednostavnim ravnim krojem, savršeno se uklapa u poslovne kombinacije uz košulju i klasične čizme do koljena. Za ležerniji izgled, dovoljno je dodati oversized pulover i gležnjače, dok mini varijante od guste vune odlično izgledaju uz deblje najlonke i kratki kaput. Siva suknja lako se prilagođava – može djelovati strogo i elegantno, ali i opušteno i trendi, ovisno o načinu stiliziranja.

Profimedia

Modne piste i ulice modnih prijestolnica potvrdile su kako je siva vunena suknja ove sezone opet u središtu pozornosti. Od pencil modela koji prate liniju tijela do plisiranih krojeva s retro prizvukom, dizajneri su je ove sezone prikazali kao ključni komad modernog zimskog ormara. I dok se tartan uzorci i karirani motivi svako malo vrate u trend, čista siva ostaje sinonim za nenametljiv luksuz i sofisticiran minimalizam.

Njezin šarm leži u jednostavnosti – u sposobnosti da se stopi s ostatkom odjeće, a ipak zadrži dozu karaktera. U kombinaciji s dobrim parom kožnih čizama, toplim kaputom i kvalitetnim pletivom, vunena suknja u klasičnoj sivoj boji postaje oslonac zimskog stila koji odiše bezvremenskom elegancijom.

U nastavku donosimo i 10 najljepših sivih vunenih suknji iz aktualne high street ponude – komada koji će s lakoćom pronaći svoje mjesto u svakoj zimskoj garderobi.

COS - 125 €

COS - 129 €

H&M - 34,99 €

H&M - 59,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 39,99 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Prada (Mytheresa) - 1.900 €