Kako spriječiti isušivanje kože tijekom jeseni? Uz pomoć ovih seruma

Jesen je pravo vrijeme da koži pružiš dodatnu njegu i obnovu nakon ljetnih mjeseci. Uvrštavanje hidratantnog seruma u skincare rutinu može napraviti vidljivu razliku – koža postaje meka, blistava i otpornija na vanjske utjecaje

Kako temperature padaju, a zrak postaje suh zbog hladnoće vani i grijanih prostorija unutra, naša koža često gubi vlagu i elastičnost. Upravo zato jesensko razdoblje zahtijeva dodatnu dozu njege – a hidratantni serumi idealan su saveznik za zadržavanje zdrave, sjajne i meke kože. Za razliku od krema, serumi imaju laganiju teksturu i višu koncentraciju aktivnih sastojaka, što im omogućuje da prodiru dublje u slojeve kože i pružaju dugotrajnu hidrataciju.

Zašto je hidratantni serum važan?

Bez obzira na tip kože – suhu, masnu ili mješovitu – svi možemo imati koristi od dobrog hidratantnog seruma. Kvalitetni serumi s hijaluronskom kiselinom, glicerinom ili ureom privlače i zadržavaju vlagu u koži, čineći je punijom, glađom i sjajnijom. Osim toga, povećavaju učinkovitost drugih proizvoda u rutini jer pomažu aktivnim sastojcima da dublje prodiru u kožu. Najbolje ih je nanositi na lagano vlažno lice, prije kreme, kako bi se zadržala maksimalna razina vlage.

Što tražiti u hidratantnom serumu?

Ključni sastojak većine seruma za hidrataciju je hijaluronska kiselina – poznata po sposobnosti zadržavanja vode do 1000 puta vlastite težine. No, osim nje, vrijedni su i sastojci poput glicerina, uree, ceramida, pantenola i skvalana, koji jačaju barijeru kože i sprječavaju isušivanje. Za masniji tip kože preporučuju se lagane, vodene formule, dok su za suhu i osjetljivu kožu bolji serumi obogaćeni emolijensima.

Najbolji serumi za hidrataciju kože ove jeseni

Medik8 Hydr8 B5 Liquid Rehydration Serum

Lagani, ali izuzetno učinkovit serum koji kombinira hijaluronsku kiselinu različitih molekularnih težina s vitaminom B5. Trenutno umiruje i hidratizira kožu, vraćajući joj elastičnost i svježinu. Cijena: 59 €

Dermalogica Pro-Collagen Banking Serum

Formula osmišljena za poticanje prirodne proizvodnje kolagena i dugotrajnu hidrataciju. Koža postaje vidno glađa, čvršća i blistavija već nakon nekoliko dana redovitog korištenja. Cijena: 99 €

Estée Lauder Re-Nutriv Diamond Brilliance Serum

Luksuzan serum koji kombinira hidrataciju s anti-age učinkom. Dijamantni peptidi i hijaluronska kiselina vraćaju koži sjaj i glatkoću, čineći je mladolikom i ujednačenom. Cijena: 301,19 €

CeraVe Hydrating Hyaluronic Acid Serum

Pristupačan, ali izuzetno učinkovit serum koji sadrži hijaluronsku kiselinu, ceramide i vitamin B5. Idealno rješenje za suhu i osjetljivu kožu jer jača zaštitnu barijeru i pruža dugotrajnu vlagu bez osjećaja težine. Cijena: 21,79 €

La Roche-Posay Hyalu B5 Hyaluronic Serum

Jedan od najpopularnijih seruma u dermatološkim krugovima. S hijaluronskom kiselinom i vitaminom B5, savršeno obnavlja dehidriranu kožu i vraća joj punoću te zdrav izgled. Cijena: 39,95 €

Garnier SkinActive Hyaluronic Aloe Super Serum

Lagani serum s hijaluronskom kiselinom i aloe verom koji daje trenutni efekt svježine. Savršen za svakodnevnu upotrebu, osobito ako tražiš pristupačan i učinkovit proizvod. Cijena: 10,75 €

Vichy Minéral 89 Hyaluronic Acid Hydrating Serum

Kultni serum s termalnom vodom Vichy i hijaluronskom kiselinom. Ojačava prirodnu barijeru kože, štiti od vanjskih agresora i daje osjećaj zdrave, elastične kože tijekom cijelog dana. Cijena: 12,85 €