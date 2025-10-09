Ljepota
9. listopada 2025.
Kako spriječiti isušivanje kože tijekom jeseni? Uz pomoć ovih seruma
Jesen je pravo vrijeme da koži pružiš dodatnu njegu i obnovu nakon ljetnih mjeseci. Uvrštavanje hidratantnog seruma u skincare rutinu može napraviti vidljivu razliku – koža postaje meka, blistava i otpornija na vanjske utjecaje

Kako temperature padaju, a zrak postaje suh zbog hladnoće vani i grijanih prostorija unutra, naša koža često gubi vlagu i elastičnost. Upravo zato jesensko razdoblje zahtijeva dodatnu dozu njege – a hidratantni serumi idealan su saveznik za zadržavanje zdrave, sjajne i meke kože. Za razliku od krema, serumi imaju laganiju teksturu i višu koncentraciju aktivnih sastojaka, što im omogućuje da prodiru dublje u slojeve kože i pružaju dugotrajnu hidrataciju.

Zašto je hidratantni serum važan?

Bez obzira na tip kože – suhu, masnu ili mješovitu – svi možemo imati koristi od dobrog hidratantnog seruma. Kvalitetni serumi s hijaluronskom kiselinom, glicerinom ili ureom privlače i zadržavaju vlagu u koži, čineći je punijom, glađom i sjajnijom. Osim toga, povećavaju učinkovitost drugih proizvoda u rutini jer pomažu aktivnim sastojcima da dublje prodiru u kožu. Najbolje ih je nanositi na lagano vlažno lice, prije kreme, kako bi se zadržala maksimalna razina vlage.

Što tražiti u hidratantnom serumu?

Ključni sastojak većine seruma za hidrataciju je hijaluronska kiselina – poznata po sposobnosti zadržavanja vode do 1000 puta vlastite težine. No, osim nje, vrijedni su i sastojci poput glicerina, uree, ceramida, pantenola i skvalana, koji jačaju barijeru kože i sprječavaju isušivanje. Za masniji tip kože preporučuju se lagane, vodene formule, dok su za suhu i osjetljivu kožu bolji serumi obogaćeni emolijensima.

Najbolji serumi za hidrataciju kože ove jeseni

Jesen je pravo vrijeme da koži pružiš dodatnu njegu i obnovu nakon ljetnih mjeseci. Uvrštavanje hidratantnog seruma u skincare rutinu može napraviti vidljivu razliku – koža postaje meka, blistava i otpornija na vanjske utjecaje. Bez obzira na budžet, u ponudi se nalaze brojni serumi koji će tvojem licu vratiti zdrav, svjež i njegovan izgled – baš onakav kakav želimo u hladnijim danima. 

Medik8 Hydr8 B5 Liquid Rehydration Serum

Lagani, ali izuzetno učinkovit serum koji kombinira hijaluronsku kiselinu različitih molekularnih težina s vitaminom B5. Trenutno umiruje i hidratizira kožu, vraćajući joj elastičnost i svježinu. Cijena: 59 €

Dermalogica Pro-Collagen Banking Serum

Formula osmišljena za poticanje prirodne proizvodnje kolagena i dugotrajnu hidrataciju. Koža postaje vidno glađa, čvršća i blistavija već nakon nekoliko dana redovitog korištenja. Cijena: 99 €

Estée Lauder Re-Nutriv Diamond Brilliance Serum

Luksuzan serum koji kombinira hidrataciju s anti-age učinkom. Dijamantni peptidi i hijaluronska kiselina vraćaju koži sjaj i glatkoću, čineći je mladolikom i ujednačenom. Cijena: 301,19 €

CeraVe Hydrating Hyaluronic Acid Serum

Pristupačan, ali izuzetno učinkovit serum koji sadrži hijaluronsku kiselinu, ceramide i vitamin B5. Idealno rješenje za suhu i osjetljivu kožu jer jača zaštitnu barijeru i pruža dugotrajnu vlagu bez osjećaja težine. Cijena: 21,79 €

La Roche-Posay Hyalu B5 Hyaluronic Serum

Jedan od najpopularnijih seruma u dermatološkim krugovima. S hijaluronskom kiselinom i vitaminom B5, savršeno obnavlja dehidriranu kožu i vraća joj punoću te zdrav izgled. Cijena: 39,95 €

Garnier SkinActive Hyaluronic Aloe Super Serum

Lagani serum s hijaluronskom kiselinom i aloe verom koji daje trenutni efekt svježine. Savršen za svakodnevnu upotrebu, osobito ako tražiš pristupačan i učinkovit proizvod. Cijena: 10,75 €

Vichy Minéral 89 Hyaluronic Acid Hydrating Serum

Kultni serum s termalnom vodom Vichy i hijaluronskom kiselinom. Ojačava prirodnu barijeru kože, štiti od vanjskih agresora i daje osjećaj zdrave, elastične kože tijekom cijelog dana. Cijena: 12,85 €

