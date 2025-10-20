Kao da lebdi: Neobična vjenčanica Martine Filić sve je ostavila bez daha
Prošlog vikenda vjenčali su se hrvatski influenceri Martina Filić, sada Hadžić, i Ismael Hadžić, mladi par koji je javnost imala priliku pobliže upoznati u RTL-ovu showu 'Superpar'. Na društvenim mrežama se moglo vidjeti kako je atmosfera na svadbi bila i više nego vesela. Mladencu su tako pjevali i plesali s uzvanicima, a potekla je i koja suza radosnica iz njihovih očiju. Svadba je bila vrlo raskošna pa je u jednom trenutku mladence obasjao prekrasni vatromet.
Iako je i Ismael bio vrlo elegantan u crnom, glavna zvijezda večeri bila je mladenka koja je plijenila pažnju u vrlo posebnoj vjenčanici.
Martina (23) se odlučila za prilično neuobičajen, pomalo vintage model - luksuznu vjenčanicu od čipke, s korzetom koji prati liniju njezina tijela, te s visokim ovratnikom i dugim, čipkastim rukavima s jastučićima. Sa stražnje strane vjenčanica se kopčala sitnim gumbima koji su unijeli dodatnu notu romantike.
Martina je svu raskoš svoje vjenčanice pokazala kada je plesala - tada se vidjelo koliko je zapravo bogat donji dio, zbog kojeg je Martina djelovala kao da lebdi iznad plesnog podija.
Kako bi haljina došla do izražaja, Martina se odlučila za klasičnu punđu i makeup u prirodnim tonovima. Podsjetimo, mlada influncerica prije nekoliko je dana objavila na Instagramu da bi se voljela sama našminkati za vjenčanje te pokazala kakav look ima na umu.