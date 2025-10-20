Moda
VINTAGE I ROMANTIČNO

Kao da lebdi: Neobična vjenčanica Martine Filić sve je ostavila bez daha

Tamara Žiger
20. listopada 2025.
Kao da lebdi: Neobična vjenčanica Martine Filić sve je ostavila bez daha
Screenshot/instagram/martina Hadžić
Mlada influencerica iznenadila je čipkastom vjenčanicom dugih rukava i visokog ovratnika

Prošlog vikenda vjenčali su se hrvatski influenceri Martina Filić, sada Hadžić, i Ismael Hadžić, mladi par koji je javnost imala priliku pobliže upoznati u RTL-ovu showu 'Superpar'. Na društvenim mrežama se moglo vidjeti kako je atmosfera na svadbi bila i više nego vesela. Mladencu su tako pjevali i plesali s uzvanicima, a potekla je i koja suza radosnica iz njihovih očiju. Svadba je bila vrlo raskošna pa je u jednom trenutku mladence obasjao prekrasni vatromet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ismael (@ismael_iiso)

Iako je i Ismael bio vrlo elegantan u crnom, glavna zvijezda večeri bila je mladenka koja je plijenila pažnju u vrlo posebnoj vjenčanici. 

Kao da lebdi: Neobična vjenčanica Martine Filić sve je ostavila bez daha
Screenshot/instagram/martina Hadžić

Martina (23) se odlučila za prilično neuobičajen, pomalo vintage model - luksuznu vjenčanicu od čipke, s korzetom koji prati liniju njezina tijela, te s visokim ovratnikom i dugim, čipkastim rukavima s jastučićima. Sa stražnje strane vjenčanica se kopčala sitnim gumbima koji su unijeli dodatnu notu romantike.

Kao da lebdi: Neobična vjenčanica Martine Filić sve je ostavila bez daha
Screenshot/instagram/martina Hadžić

Martina je svu raskoš svoje vjenčanice pokazala kada je plesala - tada se vidjelo koliko je zapravo bogat donji dio, zbog kojeg je Martina djelovala kao da lebdi iznad plesnog podija. 

Kao da lebdi: Neobična vjenčanica Martine Filić sve je ostavila bez daha
Screenshot/instagram/martina Hadžić

Kako bi haljina došla do izražaja, Martina se odlučila za klasičnu punđu i makeup u prirodnim tonovima. Podsjetimo, mlada influncerica prije nekoliko je dana objavila na Instagramu da bi se voljela sama našminkati za vjenčanje te pokazala kakav look ima na umu. 

 

Pročitajte još o:
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VINTAGE I ROMANTIČNO
Kao da lebdi: Neobična vjenčanica Martine Filić sve je ostavila bez daha