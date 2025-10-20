Baby bob je nova hit frizura koju vole i slavne zvijezde

Inspiriran retro estetikom, ali oblikovan prema suvremenim trendovima, baby bob donosi dozu elegancije, nonšalancije i lakoće. Najbolje od svega – pristaje gotovo svima

Bob frizura već desetljećima ne silazi s liste najpopularnijih — s razlogom. Bez obzira radi li se o klasičnom, francuskom, „blunt“, „lob“ ili slojevitom bobu, svaka varijanta nudi dozu elegancije i svježine koja se lako prilagođava različitim stilovima i oblicima lica. U posljednje vrijeme sve popularnija postaje nova varijanta boba, a riječ je o tzv. baby bobu.

Za razliku od klasičnih verzija koje sežu do ramena ili malo ispod, baby bob je kraći, nježniji i moderniji. Kosa se reže do linije uha ili tik ispod, stvarajući dojam lakoće i mladolikosti. Ovaj tip frizure često se nosi uz blage valove ili prirodnu teksturu kose, što joj daje ležeran, ali sofisticiran izgled. Savršeno pristaje onima koje vole jednostavne, ali efektne frizure koje se lako održavaju, a istovremeno privlače pažnju.

Glavna predstavnica trenda je Emma Stone, koja je još početkom godine skratila kosu zbog nove filmske uloge, a zatim ju transformirala u ovaj chic baby bob koji joj savršeno uokviruje lice.

I Pamela Anderson se pridružila trendu, iznenadivši obožavatelje osvježenom nijansom kose i kraćim rezom koji kombinira elemente „mixie“ i baby boba. Ove transformacije pokazuju koliko je frizura svestrana — može izgledati romantično, edgy ili elegantno, ovisno o načinu stiliziranja.

Baby bob najbolje pristaje osobama s ovalnim, srcolikim ili sitnijim crtama lica, no uz dobar rez i teksturu može laskati gotovo svakome. Idealan je izbor ako želiš promjenu koja će unijeti svježinu, naglasiti crte lica i pružiti dojam lakoće – baš ono što tražimo u jesenskim danima.

Ako si razmišljala o skraćivanju kose, baby bob je savršena prilika da isprobaš nešto novo, a opet bezvremensko. Moderna, jednostavna i s dozom francuskog chica – to je frizura koja će ti donijeti instant dozu stila, baš kao i Emmi Stone ili Pameli Anderson.