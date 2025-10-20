Kad dom prodiše s tobom

Mia je dugo sanjala o svom prostoru. Ne o savršenom stanu s naslovnica, nego o mjestu u kojem će se osjećati mirno. Nakon godina podstanarstva i prenatrpanih ormara, uselila se u stan u kojem je sve bilo po njezinoj mjeri. Čisto, jednostavno, toplo. Ono što nije očekivala jest koliko će joj pametni uređaji promijeniti svakodnevicu.

Tehnologija u koraku s vama

U središtu kuhinje stoji Samsung Bespoke hladnjak s velikim zaslonom koji gotovo djeluje kao suputnik, a ne kao uređaj. Kad ujutro skuha kavu, na zaslonu se prikaže popis namirnica koje ima i onih koje treba nadopuniti. Zahvaljujući unutarnjim kamerama, hladnjak točno zna što se nalazi unutra i putem SmartThings aplikacije javlja kad nečega ponestane.

Mia često kaže da joj je to jedan od najboljih dijelova dana. Nema više traženja po policama i zapisivanja popisa za trgovinu. Hladnjak joj čak predloži što bi mogla pripremiti. Ako ostane borovnica, predloži smoothie. Ako ima jaja i povrća, pokaže recept za frittatu. Na zaslonu ponekad pusti glazbu, ponekad video dok kuha, a nekad samo kalendar s bilješkama za dan. Sve je jednostavno i nenametljivo. Kuhinju je uredila u neutralnim tonovima i zato joj Bespoke linija savršeno pristaje.

Učinkovitost u pokretu

Mia je nekad mislila da će pametni uređaji samo dodati još obaveza. Danas zna da joj zapravo daju vrijeme. Prije nego što krene na posao, otvori SmartThings aplikaciju i provjeri je li pećnica isključena. Zatim brzo pređe stan Samsung Bespoke Jet usisavačem, koji s lakoćom doseže svaki kut i učinkovito skuplja prašinu. Kad završi, sve je spremno za novi dan.

Promo

Navečer, kad joj dolaze prijatelji, iz iste aplikacije odabere recept i pošalje ga pećnici. Ona se sama zagrije na odgovarajuću temperaturu i obavijesti kad je spremna. U pozadini svira glazba s hladnjaka, a Bespoke Jet već stoji na svom postolju, uredan i neprimjetan. Sve djeluje skladno i prirodno, bez žurbe i dodatnih koraka.

Dom koji surađuje

Mia danas svoj dom doživljava kao suradnika, a ne prostor koji treba stalno održavati. Sve funkcionira jednostavno, prirodno i u ritmu koji joj odgovara. Više ne razmišlja o tome je li nešto isključila, što nedostaje u hladnjaku ili ima li vremena za pospremanje. Umjesto toga, u njezinoj svakodnevici ostalo je više prostora za one male, važne trenutke, kavu u tišini, večeru s prijateljima, glazbu dok priprema doručak. Tehnologija joj je donijela upravo ono što je tražila od doma, mir, red i osjećaj da sve napokon ima svoje mjesto.

Promo

Sezona pametnih odluka u domu

Ove jeseni Samsung donosi dvije posebne promocije koje kućanske inovacije čine još pristupačnijima. Kroz Try & Buy program moguće je isprobati Bespoke Jet AI usisavač u vlastitom domu tijekom 100 dana i vratiti ga ako se ne uklopi u svakodnevicu. Paralelno traje i jesenska promocija kućanskih uređaja, koja obuhvaća širok raspon Bespoke hladnjaka, pećnica, perilica i sušilica rublja, uz atraktivne popuste i dodatne pogodnosti. Riječ je o prilikama koje omogućuju da se dom oplemeni pametnim uređajima nove generacije, onima koji uistinu olakšavaju život i daju mu novu razinu udobnosti.