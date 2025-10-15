Kako ti se sviđa? Martina Filić se želi sama našminkati za svoju svadbu, pogledaj njezin look

Mlada influencerica uskoro se udaje i ima se želju sama našminkati za svoj veliki dan pa je isprobala look koji bi htjela postići

IsmaMartina Filić, mlada influencerica koju smo imali priliku gledati i u RTL-ovu showu "Superpar" gdje se s dečkom, a sada zaručnikom, Ismaelom Hadžićem borila za glavnu nagradu, uskoro se udaje, a na Instagramu je podijelila zanimljiv video u kojem se šminka.

"Jel se mogu našminkati sama za svoju svadbu?" pitala je svoje pratitelje, kojih ima 126 tisuća, a zatim prionula šminkanju.

Martina je šminkanje započela primerom, nakon čega je našminkala oči i uredila obrve. Odabrala je nježne, zemljane nijanse sjenila, a dubinu je dobila eyelinerom koji je decentno izvukla prema van te postigla mačkasti look.

Nakon pudera koji je dobro utapkala, nanijela je bronzer i rumenilo te, naravno, concealer kojim je posvijetlila željena područja na svome licu. Šminku je matirala puderom u prahu, a za kraj je stavila umjetne trepavice kako bi njene oči dobile wow efekt.

Usne je obrubila must have smeđim lip linerom te popunila sjajilom, čime je dobila plumpy izgled.

Svime time Martina je postigla nježan, a upečatljiv makeup, koji vrlo lako može nositi na bilo kakav važni događaj pa i na vlastito vjenčanje.

Martina, koja ima 23 godine, i Ismael (26), zaručili su se na Baliju. Ismael je kleknuo pred nju s prekrasnim prstenom, a u videu koji je objavio na Instagramu je otkrio da je prosidbu planirao mjesecima.