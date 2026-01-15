Kako osvježiti garderobu uz minimalan budžet: Top komadi sa sniženja do 20 eura

Od jakni i kaputa do haljina, bluza, hlača, traperica, pa čak i cipela i torbi, mnogi komadi sada su dostupni po cijenama nižim od 20 eura. Upravo je ovo idealan trenutak za osvježavanje garderobe uz pametnu i povoljnu kupnju

Sezonska sniženja polako ulaze u svoju završnu fazu, no ponuda u brojnim high street trgovinama i dalje krije iznenađujuće dobre ulove. Upravo sada moguće je pronaći kvalitetne i trendi komade po cijenama koje se rijetko viđaju, a mnogi od njih ne prelaze granicu od 20 eura. Za sve koji žele pametno osvježiti garderobu bez velikih ulaganja, ovo je sjajna prilika. Posebno se isplati obratiti pažnju na odjevne komade koji imaju duži vijek trajanja i lako se uklapaju u različite kombinacije.

Na sniženjima se još uvijek mogu pronaći jakne i kaputi koji će poslužiti do kraja zime, ali i u prijelaznom razdoblju, kao i haljine koje se uz slojevito stiliziranje mogu nositi i sada, ali i kasnije u proljetnim danima. Upravo su takvi komadi najbolja investicija jer nude maksimalnu iskoristivost uz minimalan trošak.

Ni svakodnevna osnova garderobe ne zaostaje za ovim povoljnim cijenama. Bluze, hlače i traperice često su snižene do razine koja omogućuje obnovu ključnih komada bez grižnje savjesti. Klasični krojevi, neutralne boje i jednostavni materijali posebno su traženi jer se lako kombiniraju i ostaju nosivi sezonama, neovisno o trendovima.

Iznenađujuće dobra ponuda može se pronaći i u kategoriji obuće i modnih dodataka. Cipele, torbe i ostali modni dodaci često su upravo na završnim sniženjima dodatno sniženi, što otvara prostor za kupnju statement komada ili praktičnih modela koji će upotpuniti svakodnevne kombinacije. Takvi detalji često čine razliku, a sada su dostupni po iznimno pristupačnim cijenama. Završni krug sniženja idealna je prilika za promišljenu kupnju i osvježavanje garderobe bez velikog financijskog opterećenja.

U nastavku izdvajamo top komade sa sniženja iz omiljenih high street trgovina koji ne koštaju više od 20 eura, a izgledom i kvalitetom dokazuju da dobar stil ne mora biti skup.

H&M, džemper - 16,99 €

H&M, traperice - 12,99 €

H&M, džemper - 19,99 €

Pull and Bear, košulja - 9,99 €

Pull and Bear, traperice - 12,99 €

Pull and Bear, jakna - 9,99 €

Pull and Bear, torba - 7,99 €

Pull and Bear, pulover - 12,99 €

Reserved, džemper - 19,99 €

Reserved, traperice - 19,99 €

Reserved, kardigan - 19,99 €

Reserved, hlače - 19,99 €

Zara, haljina - 19,99 €

Zara, hlače - 15,99 €

Zara, suknja - 7,99 €

Zara, kardigan - 19,99 €

Zara, prsluk - 11,99 €

Zara, traperice - 11,99 €

Zara, cipele - 12,99 €