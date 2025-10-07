Kako nositi bordo boju ove jeseni - donosimo stylish ideje
Burgundi ili bordo, raskošna nijansa crvenog vina, i ove je jeseni među najvećim modnim hitovima. Ova boja dominira kolekcijama vodećih brendova – od Saint Laurenta i Prade do Max Mare i Burberryja – te se pojavljuje na svemu, od kaputa i haljina do torbica i cipela.
Njezina toplina i elegancija savršeno se uklapaju u jesenski ugođaj, bilo da želiš dozu sofisticiranosti u dnevnim kombinacijama ili statement komad koji će privući poglede. Bez obzira biraš li tek mali modni detalj u bordo boji ili kompletan burgundi look, ova nijansa unosi toplinu, eleganciju i dozu luksuza u svaku kombinaciju. Savršeno pristaje jesenskom ugođaju i lako se uklapa s neutralnim tonovima, što je čini jednim od najpoželjnijih trendova sezone.
U nastavku donosimo ideje kako nositi bordo ove sezone i stvoriti look koji odiše stilom i samopouzdanjem.
Pletenina u bordo nijansi i traperice
Najjednostavniji i najelegantniji način da uneseš burgundi u svakodnevni outfit jest kroz topli, oversized džemper ili pak klasični kardigan u ovoj nijansi. Kombiniraj ga s klasičnim trapericama i čizmama u bež ili tamnosmeđoj boji za opušten, ali chic jesenski look.
Kožna jakna i dolčevita
Za urbani stil koji odiše samouvjerenošću, isprobaj kombinaciju klasične bordo kožne jakne i dolčevite u nekoj neutralnoj nijansi. Dodaj sunčane naočale i torbu u istom tonu za modni sklad koji djeluje promišljeno, ali nenametljivo.
Bordo hlače i minimalistički komadi
Elegantne hlače u boji crnog vina izgledaju fantastično uz jednostavnu bijelu košulju ili bež pulover. Ova kombinacija idealna je za posao, kavu u gradu ili večernji izlazak – dokaz da bordo itekako može biti suptilna, a efektna.
Haljina i baloner
Midi haljina u bogatoj bordo nijansi izgleda neodoljivo uz klasični bež baloner i gležnjače. Ova kombinacija spaja ženstvenost i bezvremensku eleganciju te je savršena za svaku prigodu.
Suknja i strukirani sako
Ako voliš retro notu, isprobaj kožnu suknju u bordo nijansi i sako u neutralnoj boji poput sive ili krem. Dodaj visoke čizme i tanki remen za sofisticirani look inspiriran modom 70-ih.
Bordo torbica
Ako preferiraš neutralnu garderobu, torbica u bordo boji može biti tvoj ključni jesenski dodatak. Lako se kombinira s crnom, bež, sivom i tamnoplavom te podiže i najjednostavniji outfit.
Cipele u boji vina
Salonke, balerinke ili mokasine u bordo tonu odličan su način da uneseš dozu luksuza u svakodnevni look. Ove cipele izgledaju sjajno uz traperice, ali i uz poslovne kombinacije ili jednostavnu midi haljinu.