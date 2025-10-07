Kako nositi bordo boju ove jeseni - donosimo stylish ideje

Ova elegantna boja dominira kolekcijama dizajnera poput Saint Laurenta, Prade, Max Mare i Burberryja, ali i brojnim high street brendovima. Njezina toplina i profinjenost čine je savršenim izborom za jesenske kombinacije - donosimo inspirativne načina kako nositi bordo ove jeseni

Burgundi ili bordo, raskošna nijansa crvenog vina, i ove je jeseni među najvećim modnim hitovima. Ova boja dominira kolekcijama vodećih brendova – od Saint Laurenta i Prade do Max Mare i Burberryja – te se pojavljuje na svemu, od kaputa i haljina do torbica i cipela.

Njezina toplina i elegancija savršeno se uklapaju u jesenski ugođaj, bilo da želiš dozu sofisticiranosti u dnevnim kombinacijama ili statement komad koji će privući poglede. Bez obzira biraš li tek mali modni detalj u bordo boji ili kompletan burgundi look, ova nijansa unosi toplinu, eleganciju i dozu luksuza u svaku kombinaciju. Savršeno pristaje jesenskom ugođaju i lako se uklapa s neutralnim tonovima, što je čini jednim od najpoželjnijih trendova sezone.

U nastavku donosimo ideje kako nositi bordo ove sezone i stvoriti look koji odiše stilom i samopouzdanjem.

Pletenina u bordo nijansi i traperice

Najjednostavniji i najelegantniji način da uneseš burgundi u svakodnevni outfit jest kroz topli, oversized džemper ili pak klasični kardigan u ovoj nijansi. Kombiniraj ga s klasičnim trapericama i čizmama u bež ili tamnosmeđoj boji za opušten, ali chic jesenski look.

H&M - 22,99 €

Zara - 29,95 €

Kožna jakna i dolčevita

Za urbani stil koji odiše samouvjerenošću, isprobaj kombinaciju klasične bordo kožne jakne i dolčevite u nekoj neutralnoj nijansi. Dodaj sunčane naočale i torbu u istom tonu za modni sklad koji djeluje promišljeno, ali nenametljivo.

H&M, jakna - 59,99 €

COS - 49 €

Bordo hlače i minimalistički komadi

Elegantne hlače u boji crnog vina izgledaju fantastično uz jednostavnu bijelu košulju ili bež pulover. Ova kombinacija idealna je za posao, kavu u gradu ili večernji izlazak – dokaz da bordo itekako može biti suptilna, a efektna.

COS - 79 €

Mango - 25,99 €

Haljina i baloner

Midi haljina u bogatoj bordo nijansi izgleda neodoljivo uz klasični bež baloner i gležnjače. Ova kombinacija spaja ženstvenost i bezvremensku eleganciju te je savršena za svaku prigodu.

COS - 89 €

Zara - 59,95 €

Suknja i strukirani sako

Ako voliš retro notu, isprobaj kožnu suknju u bordo nijansi i sako u neutralnoj boji poput sive ili krem. Dodaj visoke čizme i tanki remen za sofisticirani look inspiriran modom 70-ih.

H&M - 29,99 €

Zara - 89,95 €

Bordo torbica

Ako preferiraš neutralnu garderobu, torbica u bordo boji može biti tvoj ključni jesenski dodatak. Lako se kombinira s crnom, bež, sivom i tamnoplavom te podiže i najjednostavniji outfit.

Mango - 45,99 €

Zara - 25,95 €

Cipele u boji vina

Salonke, balerinke ili mokasine u bordo tonu odličan su način da uneseš dozu luksuza u svakodnevni look. Ove cipele izgledaju sjajno uz traperice, ali i uz poslovne kombinacije ili jednostavnu midi haljinu.

Vagabond - 100 €