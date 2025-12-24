Horoskop za četvrtak: Ribe će danas zanimati tajne, bikovi trebaju biti tolerantniji

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Oslanjajući se na svoje samopouzdanje lako ćete pristupiti jednoj osobi koja vam se sviđa. Ipak, ne budite nametljivi. POSAO: Imate dobre temelje za nastavak jedne teme u poslu na kojoj ste dugo radili. Zbog toga ćete biti bolje motivirani. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se.

Bik

LJUBAV: Vaši osobni odnosi nastavljaju se razvijati dobro, a vi u njima djelujete sigurno i zrelo. Nije loše. POSAO: Moguć je krupniji financijski dobitak, ali ubrzo će uslijediti i nepredviđeni izdatak, tako da ćete biti na istom. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite tolerantniji.

Blizanci

LJUBAV: Nećete ulaziti u rasprave zašto je nešto takvo kakvo jest, jer i sami znate da će proći. Mirom održavate status quo. POSAO: Očekuju se neki novi potezi uprave, no nije još sve potpuno jasno. Treba se još malo strpjeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte trezvenije gledati na stvari.

Rak

LJUBAV: Neki će biti na pragu zaljubljivanja, a posebno se to odnosi na mlade. Ipak, nedostajat će nešto hrabrosti. POSAO: Sve što budete radili činit ćete s jednom dozom lakoće. Bit ćete zabavni, kako sebi, tako i drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se suvišnim pitanjima.

Lav

LJUBAV: U osobnim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine. Uspjet ćete dokučiti nešto što dosad nije bilo vidljivo. POSAO: Pregovaranja, dogovaranja i ugovaranja bit će glavna tema ovih dana. Prvo sve proanalizirajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je odmor.

Djevica

LJUBAV: Iz dana u dan prepoznajete da vas voljena osoba podržava i voli, pa ćete je nagraditi malim darom. POSAO: Neslaganje sa šefovima sve je očiglednije. Ipak ćete morati naći određeni kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se mladima.

Vaga

LJUBAV: Mogli biste se zateći na vrlo zanimljivom društvenom ili umjetničkom okupljanju koje će vas potaknuti na nove ljubavne poteze. POSAO: Na vratima su sponzori čiju ponudu nije lako odbiti. Morat ćete se više angažirati u analizi. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Škorpion

LJUBAV: Dok vi u sebi slažete pjesničke riječi kako bi izrazili osjećaje, druga strana kroji kritike na vaš račun. POSAO: Potrudite se kvalitetnim radom ojačati povjerenje između vas i suradnika. Ne inzistirajte na sitnicama. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se svake mržnje.

Strijelac

LJUBAV: Gotovo ništa nećete uspjeti napraviti sami. Ključ vaše sreće nalazi se u otvorenosti prema drugoj strani. POSAO: Jednu malu inventuru još niste priveli kraju. Treba to prvo završiti, a tek onda donositi nove planove. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripremite se u duhu na akciju.

Jarac

LJUBAV: Dobar provod zagarantiran je. Vaš društveni život iznimno je bogat, unatoč radnom danu. POSAO: Pedagoški, sportski i estradni djelatnici radit će intenzivno i predano. Bit će malih provokacija, ali ćete ih nadvladati. ZDRAVLJE&SAVJET: Poduzetni ste.

Vodenjak

LJUBAV: Izgledna je odlična zabava, izlazak na zanimljivo mjesto ili sportske aktivnosti koje će vas povezati s novim licima. POSAO: Iako imate sve šanse da se pokažete i dokažete, vi ćete danas igrati igru skrivača u kojoj nema pobjednika. ZDRAVLJE&SAVJET: Dosta vam je nezdravog života.

Ribe

LJUBAV: Opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Zanimat će vas tajne, a neki će pokrenuti nepotrebne tračeve. POSAO: Čekate da se pokažu rezultati jednog posla. Oni samo što nisu stigli, ali treba još malo strpljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Unutrašnje dvojbe.