Jutros nisi mogla zakopčati gumb na hlačama? Evo kako prekriti koji kilogram više

U novoj kolumni Kao žena ženi stilistica Alma Premerl Zoko donosi ti savjete kako odjećom prikriti višak kilograma nakupljen preko zime, naravno, ako ti on smeta

Iza nas je hedonistički prosinac, ali i uspavani siječanj, mjeseci tijekom kojih smo punili baterije na ovaj ili onaj način. Rezultat - nekoliko kilograma više, naslage na trbuhu, vidljiv celulit. Ako jutros nisi mogla zakopčati svoje omiljene traperice, ako ti se otkopčavaju gumbići na košulji, a uska haljina u kojoj si žarila i palila u prošloj godini ne stoji kao prije, evo teme za tebe.

Danas ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš prikriti svoje suvišne kilograme (o njima ni riječ nikome) odjevnim predmetima, ali i printevima, bojama...

Odijevaj se u skladu sa svojim oblikom tijela

Za početak: iako si dobila koji kilogram više, tvoje tijelo i dalje ima svoj oblik. Sad si samo malo više kruškica viljamovka, jabučica jonagold... Dakle, oblik tijela je dobilo dodatni volumen. Prilikom odijevanja i prikrivanja nedostatka građe tijela drži se istih pravila kao i onda kad si bila na optimalnoj težini, fokusirajući se na dijelove tijela koje inače prekrivaš. Tako su kod građe tijela 'kruška' kritičan dio tijela bedra i bokovi, koji u punijoj fazi dobivaju dodatni volumen. Sad je vrijeme za odijevanje trapez hlača koje su dubljeg kroja, mom traperica s elastinom, kratkih jaknica strogog reza koji prekriva naglašen trbuh, asimetrični kroj haljine koji će staviti naglasak na prsa prekrivajući široke bokove.

Shutterstock

Pazi na vrstu tkanine

Tkanine ti itekako mogu pomoći u prikrivanju posljedica kolača i francuske salate. Biraj gusta tkanja, mat teksture i tkanine koje ne dodaju volumen. Ma koliko ti se sviđa pliš ili samt, u ovoj fazi ga ostavi u ormaru, jer upravo te dvije zimske tkanine najviše dodaju volumen. Uz to, voliš li konkretne odjevne predmete (poput haljina) u jednoj boji, biraj modele napravljene od nekoliko različitih vrsta tkanina. Kožni dijelovi na bočnim stranama tvoje lijepe crne haljine, primjerice, odličan su alat za vizualno prikrivanje kojeg kilograma više. Kad dobiješ kompliment da si smršavila, a ti znaš da kazaljka na vagi ne mrda, znaj da si obukla odličnu "prekrivalicu kilograma".

Okreni boje u svoju korist

I to je jedan od odličnih načina prekrivanja oblina i ponekad puno bolje rješenje od odijevanja crne odjeće. Što moraš znati kad je o bojama riječ? Za početak, boje gornjih dijelova uvijek, ali baš uvijek, uskladi s bojom puti i kosom. Postići ćeš svježinu outfita te naglasiti najljepše na svom licu. Drugim riječima, privući ćeš pogled, zračiti i malo tko će primijetiti da te muči koji kilogram skupljen na prosinačkim domjencima. Uz ovaj wow efekt boje možeš okrenuti u svoju korist: sve tople boje spektra (crvena, žuta, narančasta, ružičasta) neka prekriju najuži dio tijela (jer dodaju volumen), dok hladne boje nosi na dijelovima tijela koje želiš optički suziti.

Shutterstock

Čarobnjaci prekrivanja - uzorci

Sad je vrijeme da iz ormara izvučeš animal print, odjeneš tuniku neobičnih geometrijskih oblika, nosiš cvijeće, ali i prugasto. Svi navedeni uzorci su najbolji prijatelji prekrivanja koji će sakriti sve ono što ne želiš pokazati. Printeve prvenstveno nosi na dijelovima tijela koje želiš suziti kako se ne bi dogodio kontra efekt: uska ramena i mala prsa prekriješ animal printom, a najširi dio tijela klasičnim odjevnim predmetom koji nema moć sužavanja. I još nešto ti kao žena ženi moram reći - prugasto je odličan alat prekivanja i nije istina da pruge debljaju. Posebno ako su jednolične, te u kontrastu s podlogom (uske svijetle pruge na tamnoj podlozi). Isto tako, cvjetni print mora biti što prirodniji želiš li da ti 'livada' prekrije obline. Sitno cvijeće, koje se smatra dobrim načinom prekrivanja, zapravo djeluje poput rastera koji dodatno povećava obline.

Magija slojeva

Sad je vrijeme da se uvjeriš u to što može slojevita odjeća napraviti za tvoju siluetu. Odjeni uske odjevne predmete (koji otkrivaju kilograme) i preko njih šire koji sve skrivaju. Uski odjevni predmeti se moraju vidjeti ispod široke pokrivalice kako bi upravo u slojevitosti stvorili dinamiku siluete. Nosiš li dva odjevna predmeta na ovaj, slojevit način, prvi sloj prekriva širinu bedara i bokova, velika prsa, debljinu ruku. Drugi sloj svojom bojom ili uzorkom briše nesavršenosti i daje svježinu silueti! Kod troslojnog odijevanja (majica, pulover, sako/jakna) prvi i treći sloj moraju imati istu duljinu u kompletnoj silueti kako bi se stvorio okvir koji će optički prekriti baš sve.

Shutterstock

Uvuci se u staru odjeću, a investiraj u šik modne detalje

I ovo je jedan od načina kako preživjeti fazu vraćanja na staru težinu. Ako lako reguliraš kilograme i znaš da za samo nekoliko dana u pokretu ponovno dolaziš na svoju staru kilažu, uvuci se u odjeću koja ti je sad tijesna, kombiniraj je s komadima koji mogu prekriti nesavršenosti (tko zna da si obukla nešto od starije kćeri ili muža), a svoj total look začini novim modnim detaljima. Trendy torba i novi par obuće privući će pažnju prijateljica, a tebi će biti odskočna daska prema novim trendovima koji nam dolaze s proljećem.

Iduće srijede pišem o nošenju srca na različitim odjevnim predmetima i je li to print samo za cure ili i mi žene možemo zablistati s ovim printom. Čitaj me iduće srijede!

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!