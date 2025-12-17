Kad karirano postane glamurozno: Jelena Rozga u savršenoj suknji domaćih dizajnera

Pjevačica je još jednom potvrdila status modne inspiracije, a glavna zvijezda elegantnog outfita bila je karirana suknja domaćeg brenda. Upravo je taj upečatljiv komad privukao pažnju, a zagonetni opis fotografije dodatno je zaintrigirao obožavatelje

Jelena Rozga, jedna od omiljenih hrvatskih pjevačica, još je jednom oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Novom objavom potvrdila je status modne ikone, a sve je dodatno 'začinila' zagonetnim opisom uz fotografiju.

Splitska pjevačica pozirala je u profinjenom ambijentu, odjevena u elegantnu kombinaciju koja je savršeno istaknula njezinu figuru. Nosila je crnu dolčevitu uz upečatljivu kariranu suknju u žutim i ljubičastim tonovima, asimetričnog kroja, iza koje stoji domaći dizajnerski dvojac KLISAB. Cijeli look zaokružila je klasičnim crnim salonkama, a široki osmijeh otkrivao je koliko se u tom izdanju osjeća samouvjereno i opušteno.

Nije tajna da Jelena gaji posebno prijateljstvo i modnu povezanost s dizajnerima Markom Šabarićem i Tomislavom Kliškinićem, poznatijima kao KLISAB. O njihovim kreacijama i suradnji nedavno je za portal žena.hr izjavila:

"Pa ja toliko volim dečke, toliko volim nositi sve njihovo jer se u tome uvijek tako dobro osjećam. Sve je cool, sve je pomaknuto, a opet je nosivo. Kao i uvijek, večeras očekujem spektakl."

John Pavlish

Uz objavljenu fotografiju Jelena je kratko napisala ‘Začarani krug’, što je jasna aluzija na njezinu istoimenu pjesmu koju je ovog ljeta ekskluzivno predstavila na festivalu Melodije Jadrana. Objava stiže u jeku njezinih brojnih poslovnih obaveza – nakon uspješne regionalne turneje ‘Minut Srca Mog’, pjevačicu do kraja godine očekuju koncerti u Trogiru i Ljubljani, dok će Novu godinu dočekati radno, nastupom na velikom javnom dočeku u Sarajevu.

Njezini pratitelji, kao i uvijek, nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se nizali jedan za drugim, a emotikoni srca i vatre preplavili su objavu. “Bravo“, “Moja najdraža pjevačica, a lijepa tek“ i “Lafica“ samo su neki od komplimenata koji još jednom potvrđuju koliko je Jelena Rozga voljena – i zbog glazbe, i zbog besprijekornog stila.