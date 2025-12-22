Horoskop za utorak: Lavovi bi mogli započeti flert, vage će biti ranjive u ljubavi

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Pred vama je iskušenje da pristanete na neke ustupke voljenoj osobi, a preko svoje volje. Nađite kompromis. POSAO: Očekujte nove velike zadatke kojim se vrijedi posvetiti s punom pažnjom. Danas ćete ih analizirati. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste formi.

Bik

LJUBAV: Pitate se koliko će dana trebati da vas drugi potpuno shvate i razumiju. Potrudite se da se jasnije izražavate, pa će sve doći na svoje mjesto. POSAO: Ugovarat ćete poslove bez problema, a drugi će vam izlaziti u susret. U svemu će doći do izražaja i vaša zavodljivost. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite jasniji.

Blizanci

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima bit ćete nerealni. Vidjet ćete nešto što zapravo ne postoji. Zato se radije držite stvarnosti. POSAO: Doći će do male prolazne inventure koje će vam uzeti nešto vremena, ali sve ostalo je pod kontrolom. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se činjenica.

Rak

LJUBAV: Naći ćete načina da se dignete iz učmalosti ljubavne situacije. Pozabavit ćete se nekim svojim idejama. POSAO: Iako ćete raditi predano i bez zadrške, danas će vam se učiniti da ono što ste napravili nije dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebna vam je relaksacija.

Lav

LJUBAV: Sve će vas više zanimati tajne u ljubavi, a neki će početi flert koji nisu očekivali. Neće im biti ni jasno kamo to vodi. POSAO: Bit će vam ugodno i lijepo na radnom mjestu unatoč tome što će u isto vrijeme biti i naporno. ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite se u tišini i osami.

Djevica

LJUBAV: Vaš ljubavni status je stabilan, a danas uživate u malim kućnim stvarima bez velikih ambicija. POSAO: Napokon ćete shvatiti da ono što radite vrijedi više nego što ste nedavno mislili. S tom spoznajom radit ćete lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite obazrivi prema svima.

Vaga

LJUBAV: Bit ćete izrazito sentimentalni i ranjivi. Postoji velika vjerojatnost da će vas druga strana povrijediti. POSAO: Sve što danas budete radili od vas će zahtijevati viši prag tolerancije za druge i veću sposobnost suradnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte drugima.

Škorpion

LJUBAV: U svojim ljubavnim očekivanjima danas ćete biti skromniji i zbog toga stabilniji i sretniji. To je zrelost. POSAO: Niste više sigurni koliko se od vas očekuje, pa ćete dozirati svoj rad ili provjeravati radne zadaće. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite svoje noge.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je lijep dan za druženja, bilo da se odlučite na izlazak udvoje, bilo da prošetate sami popijete kavu s poznanicima. POSAO: U suradnji s mladim osobama i dalje postoje nejasnoće koje bi trebalo raščistiti, ali čekate da stignu sve informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne gnjavite sa sitnicama.

Jarac

LJUBAV: Ne želite biti dosadni, ali vaša će vas znatiželja staviti u poziciju ispitivača. Pazite da ne budete indiskretni. POSAO: Danas ćete malo proanalizirati rezultate svog rada. Prilike koje su pred vama zaista obećavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoze i brige.

Vodenjak

LJUBAV: Mali korak dijeli vas od smirenja i kvalitetnijih odnosa, no potrebna je još ta trunčica strpljenja. POSAO: Danas biste se u financijskim pitanjima mogli pokazati kao pravi čarobnjak koji može doskočiti svakom problemu. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste pozitivne energije koju širite oko sebe.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su još sami danas imaju sve izglede da uspostave bliski kontakt s osobom s kojom rade ili koju znaju preko posla. POSAO: Na poslu će se sve odvijati površno i bez značajnijih postignuća. Dan će vam proletjeti, a pitat ćete se što je napravljeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Previše brinete.