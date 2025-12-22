403 Forbidden

Moda
MODNI TRIKOVI S PISTE

Kako ove zime izgledati chic bez truda: Chanelovi ključni styling savjeti

Žena.hr
22. prosinca 2025.
Kako ove zime izgledati chic bez truda: Chanelovi ključni styling savjeti
Profimedia
Chanel je na reviji koja se nedavno održala u New Yorku pokazao niz nosivih, ali promišljeno stiliziranih kombinacija koje odgovaraju ritmu moderne žene. Upravo su ti suptilni, ali učinkoviti styling trikovi ono što zimsko odijevanje čini aktualnim, chic i nimalo predvidljivim

Chanel je na Métiers d’art reviji koja se održala početkom prosinca u New Yorku pokazao da zimsko odijevanje ne mora biti ni dosadno ni predvidljivo. Matthieu Blazy zatvorio je staru postaju podzemne željeznice Bowery i ondje predstavio svoju drugu kolekciju za modnu kuću, u ambijentu koji je savršeno uhvatio energiju downtown Manhattana. Modeli su izlazili iz pravog vagona podzemne željeznice i koračali peronom u nizovima lookova koji su slavili različite aspekte suvremene žene.


Chanel

Na pisti su se izmjenjivale siluete dame koja ruča u klasičnom crno-bijelom tvid kompletu, poslovne žene u odijelu s kravatom i društvene ikone spremne za večernju gala prigodu u haljinama s resama. Kolekcija je ponudila odjeću za svaku priliku, a Chanel još jednom potvrdio da zna kako tradiciju prevesti u moderan kontekst.


Chanel


Chanel


Chanel
 


Chanel


Chanel

Urednici modnih magazina već su počeli bilježiti styling trikove s piste i prilagođavati ih svakodnevnim kombinacijama. Donosimo pet Chanelom inspiriranih modnih savjeta koji se mogu primijeniti kod kreiranja chic i modernih zimskih kombinacija.

Diskretno provirivanje majice

Traperice i pulover klasična su kombinacija za hladnije dane, ali jedan mali detalj može je učiniti promišljenom i modernom. Riječ je o slojevitosti, odnosno majici s visokim ovratnikom ispod pulovera s patentnim zatvaračem. Kada rub majice diskretno proviri ispod pletiva, stvara se čist vizualni kontrast koji djeluje namjerno, a istovremeno zadržava ležernu notu.


Chanel

Naglašeni struk s maramom

Tko kaže da je remen nužan? Chanel predlaže elegantnu maramu vezanu oko struka kao styling trik koji već mjesecima koriste modni insajderi. Ovaj put dolazi u Chanel verziji, s naglašenom bojom koja razbija tamne, monokromatske zimske kombinacije i daje im novu energiju.


Chanel

Opuštena elegancija

Odijela inspirirana muškom garderobom i dalje su u fokusu, ali Chanel im daje svježinu kroz opuštene detalje. Umjesto zakopčane košulje ili uredno zavezane kravate, slojevi se nose namjerno razvezani i nehajno spušteni. Rezultat je mekši, nonšalantniji dojam koji savršeno utjelovljuje onaj prepoznatljivi, nenametljivi Chanel chic.


Chanel

Igra s uzorcima

Karirani uzorak trenutačno je posvuda, no Chanel pokazuje kako izbjeći predvidljiv jesensko-zimski look. Ključ je u miješanju uzoraka i tekstura – karo u kombinaciji s tvidom i traperom djeluje grafički, neočekivano i nimalo dosadno. Ovakav pristup čini kombinaciju modernom i daleko od klasičnih, „sigurnih“ izbora.


Chanel

Pametna modna investicija

Prsluk više nije samo dodatni sloj, već ključni komad s naglašenom siluetom. Chanel ga transformira u skulpturalne, ukrašene modele koji imaju snažan vizualni efekt. Dug, dekorativan prsluk djeluje kao prava modna investicija jer u trenutku podiže cijelu kombinaciju. Čak i najjednostavnija bijela majica uz ovakav komad dobiva couture prizvuk.


Chanel


Chanel

Pročitajte još o:
ChanelModni TrikoviZimske KombinacijePuloveri

