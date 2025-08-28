Modni promašaj Heidi Klum: Je li ovo njezino najgore izdanje u posljednje vrijeme?

Heidi je uvijek bila sinonim za modnu inventivnost, a njezini modni odabiri često su privlačili pažnju, no ovoga puta, svojim je odabirom razočarala

Njemačko-američka manekenka Heidi Klum i njezina 21-godišnja kći Leni pojavile su se zajedno na otvaranju Venecijanskog filmskog festivala, izazvavši lavinu komentara na društvenim mrežama. Obje su nosile kreacije modnog brenda Intimissimi, ali reakcije modne javnosti bile su podijeljene.

Profimedia

Heidi je uvijek bila sinonim za modnu inventivnost, a njeni modni odabiri često su bili komentirani, ali ovoga puta, Heidi je svojim odabirom razočarala.

Boja i kroj nisu najbolji odabir

Odabrala je nježno ružičastu haljinu s korzetom i prozirnim mrežastim detaljima s bočne strane. Iako je haljina imala dobar potencijal za senzualan i elegantan look, u praksi je kroj haljine djelovao nedovršeno, a prozirni dijelovi nisu imali elegantan završetak. Dekolte je bio predubok i nije istaknuo ono najbolje na Heidi. Satenski materijal u puderastoj nijansi djelovao je poprilično jednolično, a odabir ružičaste boje učinio je bljeđom nego što je.

Profimedia

Profimedia

Njezina kći Leni, odabrala je crnu verziju iste haljine s minimalnim izmjenama na donjem dijelu. Obje su kombinirale haljine s upečatljivim nakitom: dijamantna i smaragdna ogrlica te viseće naušnice.