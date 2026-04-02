Jarko crvena je hit i ovog proljeća: Otkrivamo kako je nositi i gdje pronaći najbolje komade

Ova upečatljiva nijansa ponovno je zauzela važno mjesto u high street kolekcijama, gdje dolazi u različitim oblicima - od odjeće do modnih dodataka. Donosimo ideje kako je nositi i izdvajamo komade koji će unijeti dozu energije u svaki outfit

Jarko crvena boja već nekoliko sezona ne silazi s modne scene, a njezina popularnost ne pokazuje znakove usporavanja ni ovog proljeća. Riječ je o nijansi koja plijeni pažnju, odiše samopouzdanjem i u svakom outfitu preuzima glavnu ulogu. Upravo zato dizajneri i high street brendovi iz sezone u sezonu pronalaze nove načine kako je reinterpretirati i učiniti nosivom u svakodnevnim kombinacijama.

Ovog proljeća jarko crvena pronašla je svoje mjesto u raznolikim komadima – od laganih jakni, sakoa i parki do ženstvenih haljina i romantičnih bluza. Posebno se ističe u minimalističkim krojevima gdje dolazi do punog izražaja, ali i u statement komadima koji su osmišljeni da budu u središtu pažnje. Osim odjeće, crvena je preplavila i modne dodatke. Šalovi, torbe, pa čak i čarape postali su omiljen izbor trendseterica koje ih koriste kao upečatljiv detalj kojim podižu i najjednostavnije kombinacije.

Kada je riječ o stiliziranju, jarko crvena iznenađujuće je svestrana. Klasična kombinacija s crnom uvijek djeluje elegantno i profinjeno, dok spoj s bijelom donosi svježinu i idealan je za proljetne dane. Za nešto odvažnije outfite, crvena se odlično slaže s ružičastom u takozvanom “color blocking” stilu, ali i s toplim nijansama poput bež i camel tonova koji ju smiruju i čine nosivijom. Ljubiteljice minimalizma mogu je kombinirati s traperom, stvarajući opuštene, ali efektne dnevne kombinacije.

Posebno zanimljiv trend ove sezone je nošenje crvene u detaljima. Ako nisi sklona upečatljivim komadima, dovoljno je dodati crvene čarape uz neutralan outfit ili posegnuti za torbom ili maramom u ovoj boji kako bi cijeli look dobio novu dimenziju. Upravo ti mali pomaci često čine najveću razliku.

Jarko crvena boja i ovog je proljeća potvrdila svoj status bezvremenskog modnog favorita. Bilo da se odlučiš za upečatljiv komad ili diskretni dodatak, jasno je da je riječ o trendu koji će i dalje dominirati ulicama. U nastavku izdvajamo najbolje komade iz aktualne high street ponude koji će se savršeno uklopiti u proljetnu garderobu i unijeti dozu energije u svaki outfit.

