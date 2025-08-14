Jackie Kennedy bila je modna ikona, a njezine lekcije vrijede i danas

Jackie Kennedy ostala je zapamćena ne samo kao prva dama SAD-a, već i kao simbol elegancije, sofisticiranosti i nenametljive profinjenosti. Njezin bezvremenski stil i danas inspirira žene diljem svijeta, dok modne lekcije koje je ostavila ostaju aktualne kroz desetljeća

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, poznatija kao Jackie Kennedy, nije bila samo prva dama Sjedinjenih Američkih Država. Bila je globalna ikona, simbol gracioznosti, inteligencije i, iznad svega, bezvremenske elegancije. Njezin život, od mondenih krugova New Yorka do Bijele kuće i grčkih otoka, bio je popraćen besprijekornim modnim odabirom koji je definirao eru i ostavio neizbrisiv trag u povijesti mode.

Kako je postala modna ikona

Jackie je postala modni uzor gotovo preko noći kada je njezin suprug, John F. Kennedy, postao predsjednik. Njezina uloga prve dame zahtijevala je sofisticiranost, a Jackie ju je donijela s lakoćom i osobnim pečatom.

Umjesto da slijedi trendove, ona ih je stvarala, kombinirajući klasične krojeve s modernim detaljima. Njezina modna filozofija bila je jednostavna: manje je više. Preferirala je čiste linije, kvalitetne materijale i jednostavne siluete koje su isticale njezinu prirodnu ljepotu i držanje.

Jackie je bila poznata po svojoj sposobnosti da se odijeva prikladno za svaku priliku, od državničkih večera do ležernih šetnji s djecom. Iako je često nosila kreacije poznatih dizajnera poput Huberta de Givenchyja, većinu svojih haljina i odijela u javnosti nosila je od američkih dizajnera kao što je Oleg Cassini, kako bi promovirala domaću industriju. Ipak, njezina je tajna ležala u načinu na koji je nosila odjeću, s urođenom samouvjerenošću i stavom.

Po čemu se isticala i kakve je kombinacije nosila

Stil Jackie Kennedy može se opisati kao savršena kombinacija ženstvenosti, minimalizma i klasičnog šarma. Ključni elementi njezina stila bili su:

Kostimi sa suknjama i A-kroj haljine : Sastavni dio njezine garderobe bili su elegantni kompleti s blago skraćenim jaknama i suknjama do koljena. Nosila je i haljine A-kroja koje su laskale njezinoj figuri i odavale dojam mladenačke svježine.

: Sastavni dio njezine garderobe bili su elegantni kompleti s blago skraćenim jaknama i suknjama do koljena. Nosila je i haljine A-kroja koje su laskale njezinoj figuri i odavale dojam mladenačke svježine. Šeširi : Jackie je popularizirala takozvane "pillbox" šešire – male, okrugle šešire bez oboda koji su se nosili ravno na glavi. Postali su njezin zaštitni znak i obavezni dodatak uz gotovo svaku formalnu kombinaciju.

: Jackie je popularizirala takozvane "pillbox" šešire – male, okrugle šešire bez oboda koji su se nosili ravno na glavi. Postali su njezin zaštitni znak i obavezni dodatak uz gotovo svaku formalnu kombinaciju. Velike sunčane naočale : Nakon odlaska iz Bijele kuće, Jackie je postala poznata po nošenju velikih, tamnih sunčanih naočala koje su joj služile ne samo kao modni dodatak, već i kao štit od paparazza.

: Nakon odlaska iz Bijele kuće, Jackie je postala poznata po nošenju velikih, tamnih sunčanih naočala koje su joj služile ne samo kao modni dodatak, već i kao štit od paparazza. Biserne ogrlice i rukavice : Često je nosila trostruku bisernu ogrlicu, a na formalnim događajima gotovo nikad nije izostavljala duge bijele rukavice, koje su dodavale notu holivudskog glamura i sofisticiranosti.

: Često je nosila trostruku bisernu ogrlicu, a na formalnim događajima gotovo nikad nije izostavljala duge bijele rukavice, koje su dodavale notu holivudskog glamura i sofisticiranosti. Jarke boje: Iako je cijenila neutralne tonove, Jackie se nije bojala jarkih boja poput crvene, žute ili ružičaste, pogotovo u svojim kostimima, dajući im moderni i vedri izgled.

Najzanimljivija modna izdanja

Neke od njezinih najpamtljivijih kombinacija ostale su urezane u kolektivno sjećanje:

Svečana ružičasta haljina

Na državničkoj večeri s predsjednikom Francuske 1961. godine, Jackie je nosila haljinu od bijelog satena s ružičastim gornjim dijelom. Njezina pojava bila je toliko očaravajuća da je i sam predsjednik Kennedy u šali rekao: "Ja sam čovjek koji je pratio Jackie Kennedy u Pariz."

Vjenčana haljina

Njezina vjenčanica iz 1953. godine, koju je dizajnirala Ann Lowe, bila je spektakularna, s predimenzioniranom suknjom i detaljima od čipke, a i danas služi kao inspiracija za mladenke diljem svijeta.

Bijela večernja haljina

Tijekom posjeta Indiji i Pakistanu 1962. godine, Jackie je nosila bijelu večernju haljinu bez naramenica. Njezin je stil bio besprijekoran i prilagođen kulturi domaćina, a ova haljina ostala je upamćena kao vrhunac njezine diplomacije kroz modu.

Ružičasti Chanel kostim

Nažalost, jedna od najpoznatijih, ali i najtragičnijih, njezinih modnih kombinacija je ružičasti Chanel kostim koji je nosila na dan atentata na JFK-a u Dallasu. Taj je kostim postao simbolom jednog tragičnog trenutka u povijesti.

Jackie Kennedy redefinirala je ulogu prve dame, a njezin utjecaj na modu ostao je prisutan i danas. Njezina moda nije bila samo odjeća, već izraz osobnosti, samopouzdanja i nepopustljive elegancije koja nadilazi prolazne trendove. Zbog toga će zauvijek ostati upamćena kao istinska ikona stila.