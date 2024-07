Lucija Čačić otvorila je salon za iznajmljivanje haljina: 'Naš asortiman iznosi preko 150 modela'

Iznajmljivanje odjeće postaje sve popularnije zbog svojih mnogih prednosti, a pozitivniji utjecaj na okoliš, pristup dizajnerskoj odjeći za djelić cijene te često mijenjanje garderobe bez velikih investicija samo su neke odlike najma odjeće. Sve je prisutniji najam outfita za izlaske i svakodnevne potrebe, a ne samo za posebne prigode poput vjenčanja, maturalnih večeri i krizmi. S obzirom na promjenu u modnim navikama žena sve je veći broj mjesta gdje možemo potražiti različitu odjeću. Upravo zato smo odlučile porazgovarati s vlasnicom jednog od najpopularnijih salona za najam odjeće, a ona nam je otkrila kakva je procedura najma, koji su najpopularniji komadi i koja priča stoji iza salona.

Lucija Čačić, 23-godišnja studentica ekonomije, u Zagrebu je otvorila salon za iznajmljivanje odjeće NOEMA, u rujnu 2022. godine. Izbor haljina je stvarno ogroman i usudimo se reći da svatko može naći nešto za sebe, a ponudu osim uživo možeš vidjeti i na NOEMINOM Instagram i TikTok profilu.

Koliko je moda prisutna u tvom životu? Jesi li se bavila modom i prije otvaranja salona?

Moda je uvijek bila integralni dio mog života. Još od malih nogu imala sam strast prema dizajnu. Iako nisam imala formalno obrazovanje u modnom dizajnu, uvijek sam bila okružena modom kroz različite aktivnosti i hobije, što je kasnije postalo temelj za pokretanje Noeme.

Kako si dobila ideju za pokretanje salona za iznajmljivanje odjeće?

Ideja za salon došla je iz osobnog iskustva i uočavanja praznine na tržištu. Primijetila sam da mnoge žene, uključujući mene, žele nositi luksuzne haljine za posebne prigode, ali nemaju mogućnosti ili opravdanje za kupovinu skupih haljina koje će nositi samo jednom. Najam pruža savršeno rješenje – omogućava ženama uživanje u visokoj modi po pristupačnoj cijeni, smanjuje potrebu za stalnim kupovanjem i nudi ekološki prihvatljiviju alternativu. Prijateljica i ja smo jedne od prvih na našem tržištu i suočavale smo se s predrasudama ljudi koji su mislili da je iznajmljena roba čisti second hand. Pokazale smo im da je to zapravo second hand s kemijskim čišćenjem i detaljnim pregledom haljine.

Foto: Privatna galerija

Što sve Noema nudi? Znaš li koliki je izbor haljina ili si već prestala brojati?

NOEMA nudi širok spektar haljina za različite stilove i prilike. Naš trenutni asortiman uključuje preko 150 modela, od elegantnih večernjih haljina i koktel haljina do ležernijih modela za dnevne prigode. Redovito ažuriramo našu kolekciju kako bismo osigurali najnovije modne trendove i zadovoljili rastuće zahtjeve naših klijentica. Nakon 150-e haljine prestali smo brojati.

Kako funkcionira proces iznajmljivanja? Postoji li zadani rok ili se haljina može iznajmiti koliko je potrebno?

Proces iznajmljivanja haljina u NOEMI dizajniran je da bude što jednostavniji i fleksibilniji. Haljine se mogu iznajmiti na 4 dana, s mogućnošću produženja uz dodatnu naknadu. Cijena najma varira ovisno o dužini perioda najma, a klijentice mogu produžiti najam uz dogovor i dodatnu naknadu, čime osiguravamo da svaka haljina bude dostupna za vrijeme koje im je potrebno.

Što ako se nešto dogodi haljini dok je kod klijenta?

Svjesni smo da se nesreće mogu dogoditi, stoga imamo jasno definirane politike za ovakve situacije. Male štete pokrivamo mi (potrgan cif, puknuće na šavu, mrlja na haljini…). U slučaju da se haljina ne može popraviti, naplaćujemo puni iznos vrijednosti haljine. No, moram priznati da žene stvarno paze na haljine i ponašaju se kao da su njihove.

Postoji li model haljine ili više njih koje su najtraženije?

Da, određeni modeli su izuzetno popularni među našim klijenticama. Na primjer, klasična crna haljina brenda Solace London često je tražena zbog svoje univerzalnosti i elegancije. Također, haljine s cvjetnim uzorcima te lepršavi modeli za ljetne zabave i vjenčanja su među najtraženijima. Pratimo koje modele najviše iznajmljuju i osiguravamo da imamo različite veličine tih popularnih komada.

Koliko često naručuješ haljine?

Naručujem nove haljine svakih par tjedana kako bih osigurala da naša ponuda uvijek odražava najnovije modne trendove. Ovaj učestali ciklus narudžbe omogućava nam da klijenticama pružimo svježe i moderne opcije za svaku sezonu i posebnu priliku.

Otkupljuješ li možda haljine?

Da, povremeno otkupljujemo haljine koje su u odličnom stanju i koje odgovaraju našoj ponudi i standardima kvalitete. Također, imamo suradnju s lokalnim dizajnerima i modnim kućama, čime osiguravamo da naše haljine budu autentične i visoke kvalitete.

Imaš li istu haljinu u različitim veličinama?

Da, trudimo se osigurati popularne modele u različitim veličinama kako bismo zadovoljili potrebe što većeg broja klijentica. Svjesni smo da svaka žena ima jedinstveno tijelo, stoga se trudimo osigurati raznolikost veličina kako bi svaka klijentica pronašla savršenu haljinu za sebe.