Moć nevena: Zašto je čaj od nevena posebno dobar za žene

Čaj od nevena (lat. Calendula officinalis) se stoljećima koristi u tradicionalnoj medicini zbog svojih blagotvornih svojstava. Ova jednostavna, ali moćna biljka, koja je prepoznatljiva po svojim jarko narančastim ili žutim cvjetovima, krije mnoštvo ljekovitih tvari. Osim u obliku čaja, neven se najčešće koristi i kao tinktura, mast ili ulje. Čaj od nevena može pomoći kod menstrualnih bolova, ali i ublažiti simptome PMS-a, dok se nevenova mast koristi za njegu suhe i oštećene kože.

U nastavku pročitaj koja ljekovita svojstva ima neven, kako pripremiti čaj od nevena i zašto je sve dobar.

Ljekovita svojstva nevena

Glavna snaga nevena leži u njegovim protuupalnim, antimikrobnim i regenerativnim svojstvima. Zbog toga se često primjenjuje za tretiranje raznih stanja:

Protuupalno djelovanje: Neven pomaže smanjiti upale, bilo da su one unutarnje ili vanjske. Često se koristi za ispiranje grla kod upala, a mast od nevena je iznimno učinkovita kod kožnih upala.

Zacjeljivanje rana: Spojevi u nevenu potiču rast novog tkiva, što ubrzava zacjeljivanje posjekotina, opeklina, ogrebotina i čireva.

Antibakterijsko i antifungalno djelovanje: Aktivne tvari u nevenu, poput flavonoida i saponina, djeluju protiv bakterija i gljivica, zbog čega je dobar za tretiranje gljivičnih infekcija kože.

: Aktivne tvari u nevenu, poput flavonoida i saponina, djeluju protiv bakterija i gljivica, zbog čega je dobar za tretiranje gljivičnih infekcija kože. Zdravlje probavnog sustava: Čaj od nevena može pomoći kod blagih probavnih smetnji, grčeva i upala sluznice želuca i crijeva.

Čaj od nevena pomaže i kod menstrucije

Čaj od nevena je poznat kao biljka za žensko zdravlje, a posebno je koristan za reguliranje menstrualnog ciklusa i ublažavanje bolova. Njegova blaga diuretička i spazmolitička (opušta mišiće) svojstva pomažu u smanjenju nadutosti i grčeva koji prate menstruaciju. Redovita konzumacija može pomoći u normalizaciji nepravilnog ciklusa i ublažavanju simptoma predmenstrualnog sindroma (PMS-a). Zato što ima umirujuće djelovanje na živčani sustav, također ga se koristi kao pomoć kod smanjena stresa i nesanice.

Kako pripremiti čaj od nevena?

Čaj od nevena priprema se jednostavno te nije samo ukusan napitak, već pravi ljekoviti eliksir, osobito za žene. Za pripremu čaja potrebno je koristiti sušene cvjetove nevena, koji se mogu nabaviti u trgovinama zdrave hrane ili samostalno ubrati i osušiti.

Priprema je jednostavna:

U šalicu stavi 1 do 2 čajne žličice suhih cvjetova nevena.

Prelij s 250 ml kipuće vode.

Poklopi i ostavi da odstoji 10 do 15 minuta.

Procijedi i popij.

Preporučuje se piti dvije do tri šalice dnevno. Za vanjsku primjenu, čaj se može koristiti kao oblog ili za ispiranje.

Čaj od nevena - kontraindikacije

Iako je čaj od nevena općenito siguran za većinu ljudi, postoje određene skupine koje bi ga trebale izbjegavati.

Trudnoća i dojenje: Neven može potaknuti kontrakcije maternice, stoga se ne preporučuje trudnicama. Za vrijeme dojenja, posavjetuj se s liječnikom prije konzumacije.

Alergije: Osobe koje su alergične na biljke iz porodice glavočika (Asteraceae), kao što su ambrozija, kamilica ili krizanteme, mogu imati alergijske reakcije i na neven.

: Osobe koje su alergične na biljke iz porodice glavočika (Asteraceae), kao što su ambrozija, kamilica ili krizanteme, mogu imati alergijske reakcije i na neven. Operativni zahvati: Neven može imati blago sedativno djelovanje i utjecati na središnji živčani sustav. Preporučuje se prekinuti konzumaciju najmanje dva tjedna prije planiranog operativnog zahvata.

Čaj od nevena - nuspojave

Nuspojave su rijetke i blage. Mogu se pojaviti kožne reakcije kod preosjetljivih osoba. U slučaju prekomjernog unosa, čaj može uzrokovati blage probavne smetnje ili pospanost. Uvijek je najbolje početi s manjim dozama i promatrati reakciju tijela.