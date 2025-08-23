Metalik trend: Od torbica i sandala do haljina za posebne prilike

Sjaj je ponovno u trendu! Ove jeseni metalik komadi u srebrnim i zlatnim nijansama vladaju modnom scenom – od torbica i sandala do haljina za posebne prilike. Donosimo ti favorite koji će tvoj outfit podići na novu razinu

Jesen donosi povratak toplijih i bogatijih tonova, ali jedan trend već nekoliko sezona ostaje u samom vrhu – metalik komadi. Sjajne srebrne i zlatne nijanse nastavljaju dominirati modnim pistama i kolekcijama za jesen i zimu 2025., a modni dizajneri pokazuju da metalik više nije rezerviran samo za blještave večernje izlaske. Danas ih nosimo čak i u dnevnim kombinacijama, kroz upečatljive modne dodatke ili statement odjevne komade.

Metalik trend odlikuju materijali koji reflektiraju svjetlost i stvaraju efekt luksuza i modernosti. Srebrne sandale ili zlatna torbica savršeno će podići i najjednostavniju kombinaciju, dok su metalik haljine neizostavne za svečane prilike. Glumica Dakota Johnson to je nedavno dokazala kada je na premijeri filma 'Splitsville' u Los Angelesu zablistala u metalik srebrnoj haljini, potvrđujući da je ovaj trend jednako filmski glamurozan koliko i nosiv.

Profimedia

Na pistama za jesen i zimu 2025. jasno se moglo vidjeti da metalik nije samo prolazna pojava – metalik tonovi zauzeli su jednako važno mjesto kao klasične jesenske boje. Posebno se ističe povratak srebrne, koja se, nakon što je dugo bila u sjeni zlata, sada probija kroz sve – od jakni i hlača, pa do obuće i torbi. Ovaj efektni sjaj idealan je za kombiniranje s basic komadima poput trapera ili pletiva, čime se postiže balans između glamura i ležernosti.

Bilo da odabereš diskretan detalj ili cijeli outfit u metalik izdanju, ovaj trend omogućuje ti da zasjaš u svakoj prilici. Jesen je savršen trenutak za eksperimentiranje s ovim sjajnim komadima, a mi donosimo naše favorite za nadolazeću sezonu.

H&M - 39,99 €

H&M - 49,99 €

Arket, suknja - 299 €

Mango - 15,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 24,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 19,95 €