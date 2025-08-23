Najbolje drogerijske maskare koje vrijedi imati u kozmetičkoj torbici

Drogerijske maskare danas su puno više od “povoljne alternative” – one nude kvalitetu, inovaciju i rezultate koji mogu parirati luksuznim brendovima

Maskara je jedan od onih beauty proizvoda koji se gotovo uvijek nalaze u svakoj kozmetičkoj torbici. Bilo da želiš postići dramatičan volumen, efekt produženih trepavica ili samo suptilno naglasiti pogled – maskara je ključan korak u svakodnevnom make-upu. Često se misli da se za kvalitetnu maskaru mora izdvojiti mnogo novca, no današnja drogerijska ponuda dokazuje upravo suprotno.

U drogerijama možemo pronaći maskare koje oduševljavaju formulama, trajnošću i efektom, a pritom imaju pristupačne cijene. Mnoge od njih dolaze s inovativnim četkicama koje razdvajaju i podižu trepavice, ne razmazuju se tijekom dana i iznenađuju svojom postojanošću. Bez obzira tražiš li prirodan “no make-up” izgled ili intenzivan, zavodljiv pogled, drogerijski brendovi nude rješenja koja se mogu usporediti s onima iz luksuznog ranga.

Najbolje drogerijske maskare

Najbolji način da pronađeš svoju savršenu maskaru jest isprobati nekoliko opcija i otkriti koja formula i četkica najbolje odgovaraju tvojim trepavicama i željenom efektu. Neke od naših favorita otkrij u nastavku.

Maybelline Lash Sensational - 9,90 €

Jedna od najprodavanijih maskara u svijetu – s razlogom. Ima lepezastu četkicu koja hvata i najmanje trepavice te im daje punoću i definiciju. Formula se ne trusi i odlično traje tijekom dana.

Catrice Glam & Doll - 4,70 €

Lagane, ali učinkovite formule, ova maskara je odlična za svakodnevno nošenje. Precizna četkica lijepo razdvaja trepavice bez grudica, stvarajući prirodan, ali naglašen izgled.

L’Oréal Voluminous Lash Paradise - 13,50 €

Poznata kao “dupe” za luksuznije maskare, ova maskara daje dramatičan volumen i produžuje trepavice. Formula je kremasta, a četkica dovoljno gusta da stvori efekt punih, raskošnih trepavica.

Max Factor 2000 Calorie - 9,90 €

Klasik među maskarama, idealna za one koje žele punoću i crne, definirane trepavice. Dugogodišnji favorit zahvaljujući svojoj pouzdanoj formuli i elegantnom finishu.

L’Oréal Telescopic - 13,90 €

Maskara koja pruža efekt produženih trepavica gotovo kao da su umjetne. Tanka, fleksibilna četkica omogućava preciznu aplikaciju i savršeno razdvajanje.

Bourjois Volume Glamour - 9,95 €

Još jedan drogerijski favorit, posebno za ljubiteljice volumena. Kremasta formula obavija svaku trepavicu i stvara pun, dramatičan efekt.

Essence Lash Princess - 4,20 €

Prava drogerijska ikona – maskara koja je postala viralna zbog svoje učinkovitosti. Daje intenzivan volumen i dužinu, a mnogi je uspoređuju s puno skupljim proizvodima.