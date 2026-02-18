Alma Premerl Zoko savjetuje: Ovog ćeš proljeća biti kuma? Pazi na ove modne pogreške!

Danas ti kao žena ženi dajem savjete kako se odjenuti kad si kuma na vjenčanju, krizmi ili krštenju. Za početak nije isti ni stil ni bonton odijevanja! Evo što moraš znati!

Stigla mi je pozivnica za vjenčanje, ali i upit hoću li biti kuma! Kći od prijateljice me pitala želim li joj kumovati na krizmi i ja sam s posebnim žarom to prihvatila i sad se pitam što ću obući! Rodila mi je prijateljica djevojčicu, ja sam kuma..... Ovo su samo neke sretne vijesti koje sam čula ovih dana, prije nego li smo se dogovorile za termin privatnog shoppinga s jasnim ciljem - pronaći savršen total look u kojem će svaka kuma briljirati.

Zvuči li ti ovo poznato i ako si ti spremna ovog proljeća na kumovanje ovo je tema za tebe. Danas ti kao žena ženi dajem savjete kako se odjenuti kad si kuma na vjenčanju, krizmi ili krštenju. Za početak nije isti ni stil ni bonton odijevanja! Evo što moraš znati!

Pozvana si na kršenje

Krštenje je dnevni event gdje je sve u ritmu bebe pa u skladu s time razgovaraj s roditeljima djeteta kojem ćeš kumovati. Najčešće su to klasični dnevni eventi - misa i krštenje te odlazak na svečaniji ručak u gradski restoran ili na određeno imanje što znači da svoju odjeću trebaš prilagoditi pravilima bontona u crkvi (ne prekratko, predekoltirano, bez rukava), ali i mjestu gdje ćete nakon samog obreda proslaviti. Klasična haljina od čipke u nježnim tonovima, duljine koja prekriva sredinu koljena i rukavima koji prekrivaju ramena i nadlaktice, lijepa raskošna suknja i bluza, svijetle hlače i košulja samo su neki primjeri kako se odjenuti za ovu prigodu. Uz ovakve kombinacije lako se kombinira svečanija obuća (cipele s potpeticom) ali i nešto udobnije- tenisice u kojima ćeš ugodno provesti poslijepodne.

Zara, haljina - 49,95 €

Zara, haljina - 49,95 €

Uz to ne zaboravi i na ove savjete. Ako si kuma na krštenju nemoj nositi tamnu odjeću, ali ni previše detalja koji korigiraju ono što nosiš. Dakle, držiš svoje kumče u rukama, a veliki šal koji si prebacila preko golih ramena nespretno klizi po leđima ili držiš dijete baš ispred svoje velike predimenzionirane ogrlice koja i žulja i privlači djetetovu pažnju u isto vrijeme. Pazi i na dubinu dekoltea - zamisli kakve će biti fotografije kad kao kuma sudjeluješ u obredu i jedino što ostaje u kadru je nespretan dekolte tvoje čipkaste haljine. Na što još moraš paziti? Krštenje može biti i tijekom hladnijeg dana, pa svoj total look ne zaboravi upotpuniti i lijepim kaputom. Ne idi na opciju - imam savršenu haljinu, a do crkve ću prebaciti zimsku jaknu. Od hladnoće možeš zaboraviti na taj nespretan spoj pa na zajedničkim fotografijama svi blistaju samo kuma pokazuje omiljenu zimsku jaknu.

Mohito, sandale - 49,99 €

Ako si kuma na Krizmi - dopusti da ti kumče odredi stil!

Zvuči neobično, ali vjeruj s prepuštanjem vlastitog stila u ruke sve krizmanice nećeš pogriješiti. Uostalom dijete te odabralo za kumu jer te voli i jer si fora i očekuje da ćete zajedno zablistati tog dana. Dakle, razgovaraj o stilu kojeg ćete zajedno nositi ovog dana, zajedno se uputite u shopping i odaberite odjeću u kojoj ćete se super osjećati.

Reserved, bluza - 35,99 €

Krizmanica neka odabere prva: ono što želi, a ti se istim stilom prilagođavaš zajedničkoj modnoj priči. Što je dobar izbor - lijepa proljetna odijela (isti stil/ različite boje), raskošne suknje koje kombinirajte s bluzom (krizmanica) ili sakoom (ti), isti stil haljine, ali drukčija izrada - krizmanica elegantnije, ti klasičnije. Budući da je riječ o dnevnom eventu i tradicionalnom obredu kao kuma pazi na pravila bonton - ne prekratko, ne previše strukirano, previše dekoltirano, ne s prevelikim prorezima, ne u bojama koje su predominantne.

Reserved, sako - 55,99 €

Reserved, hlače - 29,99 €

Kuma na vjenčanju - elegantna i ženstvena, ali ne "bolja" od mladenke! Dakle, je li sve jasno! Kuma na vjenčanju je jako važna figura i nisi u ovu ulogu uskočila bez veze. Prijateljica te odabrala jer želi da joj pomogneš u prvim trenucima ulaska u novu životnu ulogu, da kumuješ njenoj ljubavi, ali i da zajedno blistate tijekom vjenčanja. Kako bi bila u skladu s ulogom koja ti je dodijeljena pazi na temu vjenčanja, stil koji će nositi mladenka, ali i mjesto gdje se vjenčanje događa.

Zalando, haljina - 139,95 €

Nije svejedno je li vjenčanje tradicionalno ili moderno, tematsko ili ne, hoće li mladenka odjenuti tradicionalnu vjenčanicu ili nešto modernije poput uske, kraće haljine i vrtoglavih potpetica, minice i sakoa... Dakle, kad si saznala sve detalje prije samog čina vjenčanja u skladu s time kreiraj svoj outfit. Ono na što trebaš paziti je sljedeće: ne nosi ništa tamno, izbjegavaj tamno plavu, tamno zelenu ili tamno crvenu boju (to su najčešće boje koje biraju mame), ali i nude koje se spaja s tvojim podtonom kože (sigurno nećeš biti sretna kad na fotografijama s vjenčanja vidiš da u svojoj uskoj seksi nude haljini izgledaš 'kao gola').

Zalando, haljina - 146,95 €

Isto tako izbjegavaj svijetlo (to je bolja za mladenku) osim ako je baš to tema vjenčanja. Haljina je najbolji izbor za kumu na vjenčanju, a kako bi mogla do zadnjeg atoma snage odraditi svoj zadatak pazi na detalje - prvi set neka bude elegancija na visokoj potpetici, a u drugom setu obuća ravnih potplata u kojoj ćeš moći plesati cijelu noć.

Zalando, haljina - 164,95 €

Nadam se da su savjeti pali na plodno tlo, ako se ne snalaziš u odabiru odjevne kombinacije, javi mi se za modno savjetovanje, ali i čitaj me iduće srijede kad ti kao žena ženin savjetujem kako ćeš u masi traperica pronaći one koje će ti optički "izbrisati" nekoliko kilograma! To će biti naša mala tajna:)

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!