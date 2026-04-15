Ida Prester u kombinaciji vrijednoj Oscara: Ovaj spoj boja osvaja proljeće

Pjevačica i voditeljica Ida Prester ponovno je pokazala svoj prepoznatljiv modni stil u videu na Instagramu - odabarla je kombinaciju koja je apsolutni hit proljeća. Riječ je o trendu koji je nedavno zablistao i na crvenom tepihu Oscara

Trend koji Ida Prester Peševski i inače rado nosi savršen je primjer kako se nekadašnja modna pravila danas brišu i pretvaraju u najpoželjnije kombinacije sezone.

Riječ je o odvažnom spoju crvene i ružičaste boje, kombinaciji koja je donedavno smatrana modnim promašajem, a danas je viđamo posvuda - od ulične mode do crvenog tepiha najprestižnijih svjetskih događanja.

Ovaj spoj, koji objedinjuje strastvenu i samopouzdanu crvenu s nježnom i romantičnom ružičastom, dokaz je da u modi više nema strogih pravila.

Trend koji korijene vuče iz osamdesetih i popularnog 'color-blockinga' ove sezone doživljava svoj veliki povratak, donoseći svježinu i optimizam na gradske ulice.

Od modne greške do statusnog simbola

Dugo je vladalo nepisano pravilo da se crvena i ružičasta, kao sestrinske boje, nikako ne smiju nositi zajedno. Vjerovalo se da su komplementarne boje, one koje se nalaze na suprotnim stranama spektra, jedini ispravan izbor za postizanje šik izgleda. Međutim, posljednjih su godina dizajneri poput Jacquemusa i Giambattiste Vallija odlučili srušiti te zastarjele norme. Svoje su kolekcije preplavili optimističnim i vibrantnim kreacijama u ovim tonovima, a modni svijet ih je objeručke prihvatio. Tako je kombinacija koja se nekoć smatrala 'faux pas' postala simbol modne odvažnosti i razigranosti.

Potvrda s crvenog tepiha Oscara

Da se ne radi samo o prolaznom trendu potvrđeno je na najglamuroznijem crvenom tepihu na svijetu. Glumica Jessie Buckley, koja je na ovogodišnjoj dodjeli Oscara osvojila zlatni kipić za najbolju glavnu glumicu u filmu 'Hamnet', zablistala je u spektakularnoj Chanelovoj haljini bez naramenica koja je spajala upravo crvenu i ružičastu boju.

Njezin je odabir odjeknuo modnim svijetom i zacementirao status ovog spoja kao ključnog trenda sezone. Buckley, koja je te večeri bila apsolutna favoritkinja nakon što je osvojila Zlatni globus, BAFTU i nagradu Udruženja glumaca, pokazala je kako se ove dvije boje mogu nositi na najelegantniji mogući način, upotpunivši izgled decentnim nakitom i usnama u odgovarajućoj crvenoj nijansi.

Kako nositi najpopularniji trend sezone

Ako ste i dalje skeptični, postoji nekoliko jednostavnih načina da ovu kombinaciju uključite u svoju garderobu. Za početak, možete se odlučiti za 'color-blocking'.

Na primjer, kombinirajte jarko crvene hlače s nježno ružičastom bluzom kako biste istaknuli sklad, a opet zadržali vizualnu razdvojenost.

Druga je mogućnost odabrati jednu boju kao dominantnu, a drugu koristiti za modne dodatke. Uz crvenu haljinu sjajno će pristajati ružičaste cipele ili torbica, i obrnuto. Ključ je u odabiru nijansi koje se međusobno nadopunjuju - jarke i neonske tonove najbolje je kombinirati zajedno, dok se zagasitije nijanse poput boje vina savršeno slažu s pastelnim i puderastim tonovima ružičaste.