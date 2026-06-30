I u Reservedu je počelo sezonsko sniženje, a ovo su najbolji komadi koje vrijedi uloviti

High street trgovine ovih su dana prepune odličnih ljetnih komada po znatno nižim cijenama, a među njima se posebno ističe Reserved. Od prozračnih lanenih modela i efektnih haljina do chic modnih dodataka, ponuda je dovoljno raznolika da svatko bez problema pronađe svoje favorite

Kraj lipnja tradicionalno označava početak jednog od najuzbudljivijih perioda za sve ljubiteljice mode. Sezonska sniženja stigla su u gotovo sve omiljene high street trgovine, a to znači samo jedno – idealan trenutak za osvježavanje ljetne garderobe. Bilo da ste u potrazi za komadima za godišnji odmor, svakodnevne gradske kombinacije ili modnim dodacima koji će podići svaki outfit, sada je pravo vrijeme za shopping.

Među brendovima čija ponuda posebno privlači pažnju svakako se ističe Reserved, omiljena high street adresa poznata po tome što uspješno spaja trendove, nosivost i pristupačne cijene. Ovosezonsko sniženje donijelo je pregršt odličnih komada koji odgovaraju različitim stilovima i prilikama, pa se u ponudi zaista može pronaći ponešto za svakoga.

Od razigranih ljetnih haljina koje prizivaju bezbrižne dane na moru, preko prozračnih lanenih komada savršenih za gradske vrućine, pa sve do efektnih modnih dodataka koji podižu i najjednostavniju kombinaciju, izbor je ove sezone posebno raznolik. Reserved je još jednom pokazao kako zna ponuditi trendi komade koji prate aktualne modne smjernice, ali istovremeno ostaju dovoljno bezvremenski da ih možete nositi i u sezonama koje dolaze.

Posebno nas vesele lagani komadi od lana i pamuka koji su nezaobilazni tijekom visokih temperatura, elegantne midi haljine koje lako prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije te sandale i pletene torbe koje savršeno zaokružuju svaki ljetni styling. U ponudi se mogu pronaći i statement komadi za one koji vole odvažnije modne izbore, ali i klasici koji će se uklopiti u minimalističku garderobu.

Ako ste ovih dana planirali ljetni shopping, Reserved sezonsko sniženje definitivno je jedna od adresa koju vrijedi posjetiti. Raznolika ponuda, trendovski modeli i značajno niže cijene čine ovo idealnom prilikom da ulovite komade koje ćete nositi cijelo ljeto, ali i puno duže od toga. U nastavku pogledajte naše favorite sa sniženja.

Reserved - 22,99 €

Reserved - 25,99 €

Reserved - 22,99 €

Reserved - 25,99 €

Reserved - 27,99 €

Reserved - 22,99 €

Reserved - 25,99 €

Reserved - 25,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 39,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 25,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved, bluza - 22,99 € i hlače - 22,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 32,99 €