Nova H&M kolekcija donosi boju koja će razbiti zimsku sivilo – i svi je žele nositi
Iako su trenutačno svima u fokusu zimska sniženja i lov na dobre ulove, modni brendovi već su počeli otkrivati prve novitete za prijelazni period i nadolazeću proljetnu sezonu. Upravo taj trenutak između zime i proljeća tradicionalno donosi najzanimljivije kolekcije, a H&M je među prvima predstavio komade koji jasno najavljuju svježiji i nježniji modni smjer.
U novu H&M kolekciju stigli su brojni nosivi komadi idealni za prijelazno razdoblje, od laganih kaputa i jakni do pletiva i jednostavnih basic modela koji se lako uklapaju u postojeću garderobu. Ipak, jedan se detalj posebno istaknuo i dao cijeloj kolekciji prepoznatljiv karakter – nježna, svijetlo ružičasta nijansa koja se provlači kroz gotovo sve ključne komade.
Ova suptilna ružičasta savršen je izbor za prijelaz iz zime u proljeće, ali jednako dobro funkcionira i usred zime kada postoji potreba za razbijanjem sivila i tamnih tonova. Nenametljiva je, ali efektna, elegantna bez pretjerane romantike, zbog čega djeluje vrlo chic i suvremeno. Upravo takva boja lako se uklapa u svakodnevne kombinacije i ne traži puno razmišljanja prilikom stiliziranja.
Najbolje izgleda u spoju s neutralnim nijansama poput sive, bež, bijele ili crne, no jednako se dobro slaže i s traperom te toplim smeđim tonovima. U varijanti kaputa ili pletiva djeluje profinjeno i uredno, dok na bluzama i jednostavnim topovima unosi dozu svježine i lakoće. Takvi komadi mogu se nositi u ležernim dnevnim kombinacijama, ali i u elegantnijim outfitima za posao ili večernje prilike.
Nova H&M kolekcija jasno pokazuje da ružičasta više nije rezervirana samo za proljeće, već postaje boja koja bez problema pronalazi mjesto i u zimskim kombinacijama. Upravo zato na kraju izdvajamo naše ružičaste favorite iz aktualne H&M ponude, komade koji će se lako uklopiti u garderobu i ostati aktualni i u mjesecima koji dolaze.