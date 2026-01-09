Nova H&M kolekcija donosi boju koja će razbiti zimsku sivilo – i svi je žele nositi

Modni brendovi već najavljuju prijelazno razdoblje i nadolazeću proljetnu sezonu. U H&M-u su se pojavili prvi noviteti, od laganih kaputa do pletiva i basic komada, a cijelom kolekcijom dominira jedna posebno chic nijansa – nježna svijetlo ružičasta koja unosi svježinu u zimske outfite i savršeno najavljuje proljeće

Iako su trenutačno svima u fokusu zimska sniženja i lov na dobre ulove, modni brendovi već su počeli otkrivati prve novitete za prijelazni period i nadolazeću proljetnu sezonu. Upravo taj trenutak između zime i proljeća tradicionalno donosi najzanimljivije kolekcije, a H&M je među prvima predstavio komade koji jasno najavljuju svježiji i nježniji modni smjer.

U novu H&M kolekciju stigli su brojni nosivi komadi idealni za prijelazno razdoblje, od laganih kaputa i jakni do pletiva i jednostavnih basic modela koji se lako uklapaju u postojeću garderobu. Ipak, jedan se detalj posebno istaknuo i dao cijeloj kolekciji prepoznatljiv karakter – nježna, svijetlo ružičasta nijansa koja se provlači kroz gotovo sve ključne komade.

Ova suptilna ružičasta savršen je izbor za prijelaz iz zime u proljeće, ali jednako dobro funkcionira i usred zime kada postoji potreba za razbijanjem sivila i tamnih tonova. Nenametljiva je, ali efektna, elegantna bez pretjerane romantike, zbog čega djeluje vrlo chic i suvremeno. Upravo takva boja lako se uklapa u svakodnevne kombinacije i ne traži puno razmišljanja prilikom stiliziranja.

Najbolje izgleda u spoju s neutralnim nijansama poput sive, bež, bijele ili crne, no jednako se dobro slaže i s traperom te toplim smeđim tonovima. U varijanti kaputa ili pletiva djeluje profinjeno i uredno, dok na bluzama i jednostavnim topovima unosi dozu svježine i lakoće. Takvi komadi mogu se nositi u ležernim dnevnim kombinacijama, ali i u elegantnijim outfitima za posao ili večernje prilike.

Nova H&M kolekcija jasno pokazuje da ružičasta više nije rezervirana samo za proljeće, već postaje boja koja bez problema pronalazi mjesto i u zimskim kombinacijama. Upravo zato na kraju izdvajamo naše ružičaste favorite iz aktualne H&M ponude, komade koji će se lako uklopiti u garderobu i ostati aktualni i u mjesecima koji dolaze.

