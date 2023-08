Predah od traperica: Ove jeseni izaberi elegantne hlače na crtu

S dolaskom hladnije sezone vraćamo se najudobnijem komadu – hlačama. I dok su traperice vječni klasik, postoje i brojni drugi, puno elegantniji modeli hlača koji će se s lakoćom uklopiti u svaku garderobu. Jedan od takvih modela su i svestrane hlače na crtu.

Udobne, ali s dozom profinjenosti, ove omiljene 'poslovne' hlače za jesensku sezonu su savršen izbor. Djeluju elegantno, no ne moraju nužno biti samo dio poslovne garderobe. Naime, dobro će izgledati i kao dio nekih opuštenijih kombinacija, a to dokazuju i poznate influencerice koje ih nose u raznim prilikama.

Hlače na crtu svojevrsni su klasik unutar poslovne garderobe, no ujedno su i sjajna alternativa trapericama. Uz to, jednostavno se kombiniraju i podižu svaki look. Savršen su spoj udobnosti i elegancije te ćemo za njima rado posegnuti, bilo da je riječ o odlasku na posao ili o ležernijim prilikama.

Dolaze u različitim krojevima, u kombinaciji s neutralnim, ali i vibrantnim nijansama i kvalitetnim materijalima, a odlično će izgledati i uz obične majice i uz bluze ili košulje, a sve to čini ih svestranim komadom kojega se isplati dodati u garderobu.

Pravi su statement komad i nije iznenađenje da će ove jeseni biti jedan od najpoželjnijih modela za sve prigode. Već sada se mogu pronaći u jesenskim kolekcijama popularnih modnih brendova, a neke od naših favorita za hladnije dane izdvajamo u nastavku.

Mango, 46 eur

Hlače širokih nogavica s ušitcima.

Mango, 50 eur

Hlače s bijelim prugama, široki kroj.

Mango, 46 eur

Hlače za odijelo ravnog kroja.

Reserved, 36 eur

Elegantne hlače izglačane na crtu u zelenoj boji začinit će svaki look.

Reserved, 30 eur

Hlače izglačane na crtu u svijetloj sivoj nijansi.

Reserved, 60 eur

Elegantne hlače visoka struka izrađene od obične tkanine s mješavinom vune.

Reserved, 46 eur

Hlače ležerna dizajna izrađene od tkanine s visokim udjelom viskoze sa suptilnim efektom melanža.

Zara, 26 eur

Hlače visokog struka sa strelicama sprijeda i straga. Prednji obrubljeni džepovi. Patentni zatvarač, unutarnji gumb i metalna kopčica sprijeda.

Zara, 30 eur

Hlače visokog struka s petljama za remen. Bočni džepovi i lažni obrubljeni džepovi straga. Vidljivi prošivi sprijeda.

Zara, 30 eur

Culotte hlače srednje visokog struka. Bočni džepovi i stražnji obrubljeni džepovi. Širokih nogavica.

COS, 55 eur

Elegantne hlače na crtu širokog kroja.

COS, 35 eur

Hlače ravnog kroja izrađene od lana.