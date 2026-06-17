Slano Film Days okupio elitu: Maggie Gyllenhaal, Dragan Bjelogrlić i Jasmila Žbanić stigli u Hrvatsku

Slano je i ove godine postalo središte svjetske kinematografije, a dolazak velikih filmskih imena pretvorio je mali jadranski gradić u prestižnu festivalsku pozornicu. Među gostima ovogodišnjeg izdanja su glumica i redateljica Maggie Gyllenhaal, glumice i glumci Liam Cunningham, Joanna Kulig, Peter Sarsgaard i Natasa Stork, redateljice i redatelji Paweł Pawlikowski, Lili Horvát, Ruben Östlund, Michel Franco, Jasmila Žbanić, Maura Delpero, Ognjen Glavonić, Damjan Kozole, Danis Tanović, direktori fotografije Christine A. Maier i Michael Seresin, producentice i producenti Emilie Georges, Mike Goodridge, Erik Hemmendorff, Philippe Bober i Peter Spears, casting direktori Kate Rhodes James, Francesco Vedovati i Timka Grin, agenti za talente Anila Gajević, Bojana Rnjak i Nikola Barišić te agent za međunarodnu prodaju filmova Olivier Barbier.

Sinoć je u Kneževu dvoru održan susret sudionika i medija, dok je direktor festivala Miro Purivatra istaknuo važnost opuštenog formata koji omogućuje razmjenu iskustava i neformalne razgovore među autorima. Susretu su prisustvovali i redatelji Bruno Anković, Igor Bezinović, Stefan Đorđević, Ilir Hasanaj, Sara Stijović i Georgi M. Unkovski, te glumci Dino Bajrović, Jelena V. Đukić, Milica Gojković, Mina Švajger, Kosovare Krasniqi, Nika Grbelja,Tamara Ristoska te Ana Marija Veselčić iz popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele'.

U Ljetnom kinu Vila Riva prikazuje se izbor nagrađivanih filmova, a poseban interes izazvala je projekcija filma 'Hladni rat' Paweła Pawlikowskog, koji su publici predstavili redatelj i glumica Joanna Kulig. Festival se nastavlja projekcijama i filmskim razgovorima, a Slano još jednom potvrđuje status jedne od najvažnijih ljetnih filmskih destinacija u regiji.