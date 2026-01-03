403 Forbidden

Moda
MODNI VODIČ

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane

Žena.hr
3. siječnja 2026.
Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
H&M
Uz čizme, tople kapute i slojevito odijevanje, haljine postaju jedan od najpraktičnijih i najelegantnijih komada zimske garderobe. Ove sezone posebno se ističu modeli od pletiva i debljih tkanina koji pružaju toplinu, a pritom zadržavaju ženstven i profinjen izgled

Tijekom hladnih zimskih dana najčešće posežemo za toplim i udobnim komadima, no to ne znači da se moramo odreći elegantnih kombinacija. Haljine su nosive i tijekom zime, a ključ je u pametnom stiliziranju i slojevitosti. U kombinaciji s čizmama, toplim kaputima i slojevitim stylingom, haljine zimi dobivaju novu dimenziju – toplu, sofisticiranu i izrazito ženstvenu.

Posebno su popularni modeli od pletiva i debljih tkanina koji pružaju toplinu, ali pritom ne gube na eleganciji. Pletene haljine ravnog ili blago strukiranog kroja savršeno se uklapaju u svakodnevne kombinacije, dok modeli od vune, tvida ili mješavina s viskozom djeluju profinjenije i lako se prilagođavaju poslovnim ili večernjim prilikama. Upravo ta svestranost čini haljine neizostavnim komadom svakog ormara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Sofia Ruutu (@sofiaruutu)

Ovosezonski trendovi naglasak stavljaju na neutralne i duboke tonove koji se lako kombiniraju i odišu bezvremenskom elegancijom. Siva, crna i smeđa čine temelj zimske palete, dok bordo nijanse unose dozu topline i luksuza u svakodnevne outfite. Takve boje savršeno se slažu s klasičnim kaputima, kožnim čizmama i minimalističkim modnim dodacima, stvarajući skladan i promišljen izgled.

Ove sezone haljine se ističu jednostavnim linijama, kvalitetnim materijalima i naglašenom ženstvenošću, bez potrebe za pretjeranim detaljima. Upravo u toj suptilnosti leži njihova snaga – lako se prilagođavaju različitim stilovima i prilikama, a uvijek djeluju elegantno i dotjerano.

U nastavku donosimo i favorite iz high street ponude koji savršeno utjelovljuju sve ono što tražimo od idealne zimske haljine.

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
Mohito - 34,99 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
Mohito - 34,99 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
Mohito - 45,99 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
Mohito - 67,99 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
H&M - 29,99 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
H&M - 54,99 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
H&M - 99 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
& Other Stories - 119 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
& Other Stories - 119 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
& Other Stories - 119 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
& Other Stories - 99 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
Zara - 39,95 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
Zara - 35,95 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
Zara - 39,95 €

Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane
Zara - 29,99 €

Pročitajte još o:
Zimske HaljineHaljine Za ZimuHigh Street Ponuda
MODNI VODIČ
Haljine i zimi? Da - evo modela koji su savršeni za hladne dane