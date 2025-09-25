Haljine koje će obilježiti jesen: Vodič kroz trendove koje nosimo već danas
Svaka sezona donosi nove modne priče, a ove jeseni haljine preuzimaju glavnu riječ. Na pistama se moglo vidjeti sve – od romantičnih maksi haljina koje podsjećaju na bezbrižno ljeto, do grunge kariranih uzoraka i zavodljivih slip modela od satena. Iako krojevi i materijali sami po sebi nisu posve novi – pletenina, koža, saten ili spušteni struk već su nam poznati – način na koji su predstavljeni daje im svjež i suvremen štih.
Dizajneri su ove sezone igrali na kartu raspoloženja: s jedne strane slobodna boemska estetika s lepršavim, slojevito kombiniranim haljinama, a s druge strane dramatični i gotovo filmski momenti – od voluminoznog drapiranja do retro inspiracije pedesetih. Rezultat je raznolika ponuda u kojoj svaka žena može pronaći nešto za sebe, bilo da traži udobnost i toplinu, dozu romantike ili odvažan statement komad.
U nastavku donosimo pregled najvažnijih trendova koje ćemo ove jeseni viđati posvuda:
Pulover haljine
Topla, udobna i svestrana – pletena haljina ostaje glavni favorit za hladnije mjesece. Može se nositi uz čizme do koljena za elegantan look ili uz gležnjače za ležerniji dojam.
Grunge stil
Karirani motivi vraćaju se u velikom stilu, ovaj put s dozom grunge estetike. Dramatično drapirane ili asimetrične haljine s kariranim printom daju snažan i odvažan karakter.
Romantične maksi haljine
Dugi, lepršavi modeli s volanima i laganim materijalima dobivaju jesensku svježinu kroz slojevito stiliziranje s baršunastim jaknama ili toplim šalovima.
Sniženi struk
Haljine sa spuštenim strukom vraćaju duh prošlog stoljeća, nudeći profinjen i pomalo retro izgled. Idealne su za sve koji žele naglasiti ležernu, ali sofisticiranu siluetu.
Puderasto ružičasti modeli
Ružičasta u nježnoj, puderastoj nijansi osvježava jesensku paletu boja. Od satenskih slip haljina do romantičnih modela, ova boja unosi ženstvenost i optimizam.
Dramatični nabori
Haljine s naglašenim naborima i voluminoznim drapiranjem ostavljaju dojam couture estetike, savršene za večernje izlaske i posebne prigode.
Kožne haljine
Koža ostaje klasik jeseni, a ove sezone dolazi u obliku haljina – od minimalističkih krojeva do motorističkog chic stila. Jednako snažna i elegantna.
Minimalizam i saten
Saten u minimalističkom izdanju vraća se na velika vrata. Slip modeli sa tankim naramenicama i čistim linijama dokaz su da jednostavnost često djeluje najluksuznije.