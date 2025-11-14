Hailey Bieber u prozirnoj haljini pokazala figuru i podsjetila na zlatno doba holivudskog glamura

Look je odmah podsjetio na njezinu ružičastu haljinu Alexandera Wanga s Met Gale 2019., otvorenih leđa i s vidljivim crtama na leđima

Na zabavi GQ Men of the Year u Los Angelesu Hailey Bieber pojavila se u modernoj verziji slavnog logom ukrašenog tanga donjeg rublja koje je Tom Ford prvi put prikazao u Gucci kolekciji za proljeće/ljeto 1997. Dok su tada prepoznatljiva zlatna slova G bila izrađena od mjedi, Haileyina verzija za 2025. blistala je zahvaljujući desecima kristala. Nosila je prozirnu crnu haljinu s otvorenim leđima, ispod koje se naziralo crno donje rublje. Look je zaokružila otvorenim sandalama na petu, te podignutom frizurom.

Look je odmah podsjetio na njezinu ružičastu haljinu Alexandera Wanga s Met Gale 2019., otvorenih leđa i s vidljivim crtama na leđima.

Hailey je bila jedna od zvijezda s naslovnice aktualnog izdanja časopisa GQ i suvoditeljica večeri, uz Stephena Colberta, Setha Rogena, SZA-u, Oscara Isaaca, Clipse i Sydney Sweeney. Ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se slavila 30. godišnjica GQ Men of the Year događanja, uz temu ‘90s Hollywood Red Carpet koja je donijela val retro izdanja, prozirnih materijala i svilenih slip haljina.

Hailey se savršeno uklopila u zadanu estetiku, što ne čudi jer joj je stil devedesetih već neko vrijeme glavna modna inspiracija – od rođendanskog putovanja s Kendall Jenner do kožnog izdanja od glave do pete na dodjeli WSJ Innovator Awards.