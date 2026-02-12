Hailey Bieber u čipki ili Margot Robbie u korzetu? Modni dvoboj na premijeri godine

Bez obzira na to hoće li 'Orkanski visovi' postati filmski klasik ili tek prolazna romansa, premijera u Sydneyju ostat će zapamćena kao modni trenutak za pamćenje

Posljednja postaja globalne turneje najočekivanije romantične drame godine, nove adaptacije "Orkanskih visova", pretvorila je Sydney u epicentar holivudskog glamura. Crveni tepih ispred kultnog State Theatrea bio je pozornica za glavne zvijezde filma, Margot Robbie i Jacoba Elordija, no svu je pažnju privukao modni sraz dviju ikona stila koje su ponudile potpuno suprotne, ali podjednako upečatljive vizije večernje elegancije. Dok je Margot ostala vjerna gotičkoj estetici svoje junakinje, Hailey Bieber unijela je dašak moderne, odvažne senzualnosti.

Profimedia

Margot Robbie kao duh Catherine Earnshaw

Margot Robbie je tijekom cijele promotivne turneje filma redateljice Emerald Fennell dokazala da je kraljica takozvanog "method dressinga", stila u kojem odjeća na crvenom tepihu postaje produžetak lika kojeg tumači. Za veliko finale u rodnoj Australiji, njezina stilistička priča dosegnula je vrhunac. Pojavila se u eteričnoj kreaciji visoke mode modne kuće Ashi Studio, haljini koja je izgledala kao da je iskopana iz vriština Yorkshirea.

Profimedia

Profimedia

Blijeda haljina boje slonovače na prvi je pogled djelovala gotovo sablasno. Strukturirani korzet, ključni element njezina stila tijekom cijele turneje, ovdje je dobio " zahrđali" izgled, kao da je nagrizen vremenom i patnjom. Ovaj detalj, koji su modni kritičari odmah pohvalili, bio je moćna metafora unutarnjeg sloma Catherine Earnshaw, junakinje zarobljene između društvenih normi i divlje strasti. Kao što je jedan kritičar primijetio, haljina je bila "na raskrižju propadanja i romantizma". Kruti korzet naglašavao je sputanost, dok su se poderani rukavi od tila i suknja koja je lebdjela oko nje doimali poput magle, simbolizirajući duh koji se oslobađa okova. Njezin stilist Andrew Mukamal maestralno je zaokružio priču koja je započela strastvenim crvenim kreacijama u Parizu i Londonu, a završila ovom hladnom, melankoličnom vizijom u Sydneyju.

Profimedia

Hailey Bieber i moć prozirne čipke

S druge strane modnog spektra stajala je Hailey Bieber. Američka manekenka i poduzetnica, koja je u Sydneyju boravila zbog promocije svoje kozmetičke linije Rhode, na premijeru je stigla kao gošća i odmah postala glavna tema razgovora. Hailey je utjelovila jedan od najvećih trendova sezone, takozvani "underwear as outerwear" (donje rublje kao odjeća), odabravši dugačku, prozirnu haljinu od crne cvjetne čipke.

Profimedia

Profimedia

Odvažna kreacija, koja je otkrivala usklađeni crni grudnjak i gaćice visokog struka, pratila je njezinu figuru i isticala se dramatičnim zvonolikim rukavima i dubokim V-izrezom. Dok je Margotina haljina pričala priču iz 18. stoljeća, Haileyin je look bio esencija modernog glamura. Njezina opuštena, valovita kosa i minimalistički make-up dopustili su haljini da govori sama za sebe, potvrđujući njezin status jedne od vodećih "it" djevojaka današnjice. Bio je to potez koji je pokazao kako se gotička tema premijere može interpretirati na potpuno suvremen i provokativan način.

Richard Milnes/Shutterstock Editorial/Profimedia

Profimedia

Podijeljene kritike i kemija pod upitnikom

Dok su modni odabiri bili jednoglasno hvaljeni, sam film izazvao je podijeljene reakcije. Kritičari s portala Rotten Tomatoes nisu bili složni oko kemije između Robbie i Elordija, koji tumače tragične ljubavnike Catherine i Heathcliffa. "Iako su zapanjujuće privlačni sami po sebi, Elordi i Robbie nemaju nimalo romantične kemije", napisao je kritičar Boston Globea. S druge strane, neki su recenzenti hvalili njihovu "sjajnu kemiju u drskom, smiješnom i ekstravagantnom spektaklu".

Dodatnu intrigu stvorila je i njihova interakcija tijekom promotivne turneje, koja je neke obožavatelje podsjetila na marketinšku strategiju Sydney Sweeney i Glena Powella. Sam Elordi je dolio ulje na vatru izjavom da je tijekom snimanja razvio "uzajamnu opsesiju" s Margot, pazeći da nikad ne bude više od deset metara udaljen od nje. Na premijeri u Sydneyju, glumac se pojavio u elegantnom tamnom odijelu, savršeno se uklapajući u mračnu paletu događaja.

Profimedia

Bez obzira na to hoće li "Orkanski visovi" postati filmski klasik ili tek prolazna romansa, premijera u Sydneyju ostat će zapamćena kao modni trenutak za pamćenje. Bio je to sraz dviju filozofija: duboke, narativne mode koja služi priči i beskompromisnog modernog glamura koji postavlja trendove. Na kraju, pobjednice su bile obje, dokazavši da na crvenom tepihu ima mjesta i za duhove prošlosti i za ikone sadašnjosti.