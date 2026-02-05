H&M Studio SS26 slavi individualnost i donosi statement komade za hrabre kombinacije

Za sezonu SS26, H&M Studio otkriva svoju ekscentričnu stranu – kako u stavu, tako i u izrazu. Namjerno izlazeći iz središta, kolekcija istražuje asimetriju, neočekivane proporcije, krojeve i igru boja. Vođeni pametnim, kreativnim i beskompromisnim nekonformistima, komadi u svakom detalju odražavaju individualnost i svestranost. Ovo je posveta samoizražavanju i nepokolebljivom samopouzdanju, a bit će dostupna od 5. ožujka. Kolekcija balansira nježnost i snagu, tradiciju i bunt, ali se uvijek vraća ideji interpretacije i reinvencije – dopuštajući svakom nositelju da komade u potpunosti učini svojima. Siluete i oblici pozivaju na eksperimentiranje, a krojenje čini temelj kolekcije.