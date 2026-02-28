403 Forbidden

Astro
Horoskop za nedjelju: Ovnovima će se pojaviti prilika na poslu, djevice su frustrirane

Žena.hr
28. veljače 2026.
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Imat ćete dobru volju i jednake namjere da svoje privatne odnose dovedete u red. Ipak, drugi će vas sputavati u tome. POSAO: Važno je da prihvatite ono što vam nude, makar vam trenutačno izgledalo nepovoljno. Dugoročno je dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Koristite stanke u poslu.

Bik

LJUBAV: Neki bi mogli sklopiti poznanstvo s osobom koja je zrelija od njih. Uputit će vam konstruktivnu kritiku. POSAO: Ne sanjajte o nemogućem, nego se držite onog što imate. Tako ćete možda jednog dana i doseći svoje snove. ZDRAVLJE&SAVJET: Koristilo bi vam da se naspavate.

Blizanci

LJUBAV: I dalje ćete raditi na učvršćivanju svoje veze i u njoj jednako uživati. Druga strana vam uzvraća ljubavlju i sreća je tu. POSAO: Na tren će vam se učiniti kako vaši kolege nisu tako pouzdani kao vi, no to je samo prolazna slabost koja će brzo nestati. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

Rak

LJUBAV: Oni koji trenutačno imaju ljubavnih problema neka danas potraže društvo prijatelja, jer će uz njih vidjeti jasnije. POSAO: Bit ćete raspoloženi za samostalni rad, premda nećete biti zatvoreni za suradnju. No kad bi se vas pitalo, najradije biste djelovali sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Lav

LJUBAV: Vjerojatno će vam se činiti da je ljubav otišla nekamo daleko od vas. Najbolje će se osjećati oni koji su pomireni sa samoćom. POSAO: Mali tekući zadaci odvijat će se dobro, no u pregovorima, sastancima ili dogovorima moglo bi zaškripiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Niste zadovoljni.

Djevica

LJUBAV: Čežnje, tuge ili slično uvlačit će se u vaše srce lakše nego inače. Potražite vedre ljude i jednake sadržaje. POSAO: Funkcionirat ćete dobro i bez većih zastoja odrađivati ono što treba. Nedostajat će vam izazova. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjelesno ste dobro, emotivno ste frustrirani.

Vaga

LJUBAV: Zagonetke, spletke, snovi – sve će vas to danas privlačiti više nego inače. Mogući su diskretni pogledi i čitanja između redova. POSAO: Ono oko čega ste se nedavno porječkali danas će biti stavljeno u drugi plan. Nastavit ćete raditi kao da ničeg nije bilo. ZDRAVLJE&SAVJET: Poslužite se svojom intuicijom.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete vrlo raspoloženi za ljubav i za pokazivanje emocija, pa ćete tako i postupati. Neki će otvoriti dušu. POSAO: Borbe koje ste vodili donose pobjedu, a vas to potiče da svoje ideje razvijate dalje, smjelo i bez prepreka. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete veseli i emotivni.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji traže ljubav neka dobro pogledaju oko sebe na osobe s kojim profesionalno surađuju. POSAO: Prelazite s riječi na djela. Ipak, postoje još neke male odgode zbog kojih jedan dio posla čeka. Ne živcirajte se. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselit ćete se s bliskim ljudima.

Jarac

LJUBAV: Moguće je da će vam se učiniti da je dug put do nečijeg srca, ali to je osjećaj koji će trajati samo danas. KARIJERA: Vjerojatno će vas suradnici malo povući za nos, a važno je da to shvatite kao konstruktivnu provokaciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoj smisao za humor.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete skloni idealizirati voljenu osobu ili će se ona danas zaista pokazati u najboljem svijetlu. Dobro je. POSAO: Na podlozi starih uspjeha i ostvarenih djela vi spremno radite dalje i malo je toga što vas sada može zaustaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije.

Ribe

LJUBAV: Mogli biste dobiti poziv za lijep provod i druženje kroz koje ćete kompenzirati sadašnje ljubavno nezadovoljstvo. POSAO: Izgledna je suradnja s mladim osobama koje ćete uvoditi u posao. Ima još nekih sitnica koje trebate dovršiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite se introspekciji.

