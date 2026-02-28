Od vatrenih intervencija do mračnih istraga: Chicago večeri na RTL2

Ljubitelji vrhunskih američkih dramskih serija na kanalu RTL2 mogu uživati u večerima ispunjenima akcijom, napetošću i snažnim emocijama. Gledatelji svakodnevno mogu uživati u emotivnim epizodama serije 'Chicago u plamenu', a zatim uroniti u mračni svijet kriminala uz seriju 'Chicago P.D.'

"Chicago u plamenu" vodi gledatelje u srce vatrogasne postaje 51 u Chicagu, gdje hrabri vatrogasci, spasioci i bolničari svakodnevno riskiraju vlastite živote kako bi spasili druge. Uz spektakularne akcijske scene i dramatične intervencije, serija snažno prikazuje i njihove privatne borbe, prijateljstva i odnose koji se stvaraju pod ekstremnim pritiskom. U središtu radnje nalaze članovi tima pod vodstvom autoritativnog, ali pravednog šefa Wallacea Bodena, kojeg glumi Eamonn Walker.

Nakon vatrogasaca, gledatelji uranjaju u mračniju i suroviju stranu grada uz seriju 'Chicago P.D.', koja prati rad elitne obavještajne jedinice čikaške policije. Na čelu tima nalazi se kontroverzni i kompleksni Hank Voight, kojeg sjajno utjelovljuje Jason Beghe, policajac koji je spreman pomicati granice zakona kako bi došao do pravde. Serija se bavi najtežim oblicima kriminala, ali i moralnim dilemama s kojima se policajci svakodnevno suočavaju, prikazujući svijet u kojem crno-bijele odluke rijetko postoje.

'Chicago u plamenu' i 'Chicago P.D.' dva su suprotna pola Chicago franšize, dva temelja koja se dodiruju dramatičnim epizodama, slučajevima na kojima rade nepokolebljivi vatrogasni i policijski heroji. Jednu od najvećih američkih TV franšiza čine dva snažna, dominantna stupa; obavješteni policijski tim i vatrogasna postaja 51, a zajednički im je Molly's bar, koji posjećuju likovi obiju serija, ali i oni iz 'Chicago Justicea' i 'Chicago Meda', koji s 'Chicago u plamenu' i 'Chicago P.D.' čine savršen četverolist.

Franšiza 'Chicago' uranja u živote vatrogasaca, policajaca, osoblja hitne medicinske pomoći i pravnika, prateći njihov buran profesionalni, ali i privatni život. I dok 'Chicago u plamenu' predstavlja srce franšize i oslanja se na temu zajedništva i obitelji, ubacujući humor, prijateljstvo i romansu kao kontrast vatrenim obručima koji gutaju sve pred sobom, 'Chicago P.D.' je snaga franšize, često surova i dosta cinična, bavi se osobama koje život nije mazio, dramama ljudi koji prelaze granice zakona pravdajući se da nisu imali drugog izlaza. I dok 'Chicago u plamenu' vodi Wallace Boden, koji na prvo mjesto stavlja zajedništvo i integritet kolektiva te prolazi emocionalne potrese i vatrene jezike, Hank Voight iz 'Chicago P.D.-ja je tajnoviti vođa pun dilema, pravnih i moralnih, čovjek svog puta koji se zaštitnički postavlja prema svom timu te vodi elitni odred u najmračnije prolaze Chicaga u kojima se skriva kriminal, gdje bez policije nema ni pravde.

Večeri na RTL2 rezervirane su za heroje Chicaga - one koji gase požare, spašavaju živote i neumorno se bore za pravdu, bez obzira na cijenu. Svake večeri na kanalu RTL2 gledatelje očekuju dvije epizode serije 'Chicago u plamenu' od 18.30 sati, nakon čega slijede dvije epizode serije 'Chicago P.D.' od 20.10 sati.