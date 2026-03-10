H&M ima jaknu za proljeće o kojoj svi pričaju – i gotovo je svugdje rasprodana

Ovaj model inspiriran je trendom funkcionalnih jakni koji posljednjih sezona dominira modnim pistama velikih modnih kuća kao što su Miu Miu, Saint Laurent i Prada. Upravo takav spoj sportskog i minimalističkog dizajna čini ovu jaknu posebno privlačnom za proljetne i ljetne dane kada tražimo lagane, ali efektne komade

Svaka nova H&M Studio kolekcija izazove velik interes među ljubiteljicama mode, a čini se da je i proljetno-ljetna kolekcija za 2026. godinu već dobila svoj apsolutni hit komad. Riječ je o upečatljivoj vjetrovki koja je odmah nakon lansiranja privukla veliku pažnju na društvenim mrežama i među street style zvijezdama. Jakna je u kratkom roku postala pravi modni favorit, a zbog ogromne potražnje već je gotovo posvuda rasprodana.

Jakna koja je postala modni hit

Ovaj model inspiriran je trendom funkcionalnih jakni koji posljednjih sezona dominira modnim pistama velikih modnih kuća kao što su Miu Miu, Saint Laurent i Prada. Upravo takav spoj sportskog i minimalističkog dizajna čini ovu jaknu posebno privlačnom za proljetne i ljetne dane kada tražimo lagane, ali efektne komade za slojevito odijevanje.

Dizajnom podsjeća na kombinaciju anoraka i jakne s visokim ovratnikom, a ističe se namjerno predimenzioniranom siluetom koja joj daje moderan, opušten izgled. Dramatični ovratnik, naglašeni struk i čiste linije stvaraju minimalističku estetiku koja podsjeća na stil kakav često povezujemo s radom Phoebe Philo. Ujedno je izrađena od čvršćeg, vjetrootpornog materijala koji joj daje strukturu i omogućuje da zadrži formu čak i tijekom promjenjivog proljetnog vremena.

Detalji koji je izdvajaju

Posebnu pažnju privlači širi ovratnik koji djeluje prozračno i udobno, a istovremeno daje jakni dramatičan izgled. Uz to, blago nabrani struk dodatno naglašava siluetu i stvara zanimljiv kontrast između utilitarnog i elegantnog stila. Upravo ti promišljeni detalji izdvajaju je od brojnih tehničkih jakni koje se trenutno mogu pronaći u ponudi high street brendova.

Dio kolekcije koja već osvaja modnu scenu

Jakna dolazi u sklopu proljetno-ljetne H&M Studio Spring/Summer 2026 kolekcije koja donosi niz zanimljivih komada. U kolekciji se ističu i karirani modeli, obojeni traper te razigrani komadi u nijansama ružičaste, bordo i pistacija zelene. Ipak, upravo je ova jakna postala najpoželjniji komad cijele linije.

Cijena ove hit jakne iznosi 129 eura, a iako je u prodaju stigla tek prije nekoliko dana, zbog ogromnog interesa već je gotovo posvuda rasprodana. Ako je suditi po reakcijama modnih entuzijastica i brzini kojom nestaje s polica, jasno je da je riječ o jednom od onih komada koji obilježavaju sezonu i koji će se još dugo pojavljivati u proljetnim street style kombinacijama.

H&M

H&M