Ne mora uvijek crno: Gwyneth Paltrow i Amanda Seyfried pokazale kako nositi crveno i ružičasto

Elegancija ne poznaje samo jednu boju - fancy look za posebne prilike može biti hrabar i moderan. Holivudske zvijezde Gwyneth Paltrow i Amanda Seyfried to su dokazale upečatljivim svečanim izdanjima

Iako je mala crna haljina bezvremenski klasik za svečane prilike, trendovi posljednjih sezona jasno poručuju – boja je nova elegancija. Dokaz tome su dvije holivudske zvijezde koje su gotovo istovremeno zablistale u upečatljivim nijansama ružičaste i crvene, pokazujući da odvažan odabir boje može biti jednako sofisticiran, ako ne i efektniji, od crne.

Gwyneth Paltrow u ružičastoj - nova definicija glamura

Gwyneth Paltrow privukla je sve poglede izlazeći iz studija emisije 'Good Morning America' u New Yorku. Umjesto očekivane neutralne palete, glumica je odabrala monokromatsko ružičasto izdanje od glave do pete, koje je istovremeno djelovalo moderno, luksuzno i samouvjereno.

Profimedia

Elegantni komplet dio je Calvin Klein kolekcije za proljeće 2026., a osmislila ga je dizajnerica i stilistica Veronica Leoni. Sastoji se od košulje dugih rukava i usklađenih svilenih hlača od tafta visokog struka, krojenih do iznad gležnja. Materijal s reflektirajućim sjajem dao je outfitu živahan, gotovo 'bubblegum' efekt, koji je ružičastu boju podigao na novu razinu elegancije.

Look je dodatno zaokružen jarko ružičastim kožnim remenom te nježnim, blijedoružičastim D’Orsay salonkama sa špicastim vrhom. Posebnu notu ovom izdanju daje činjenica da je riječ o suptilnom modnom hommageu: ružičasti outfit podsjetio je na legendarnu Ralph Lauren haljinu u kojoj je Paltrow primila Oscara 1999. godine, pokazujući kako glumica vješto reinterpretira vlastitu modnu povijest.

Profimedia

Amanda Seyfried u crvenoj koja krade pozornost

Dok je Paltrow pokazala moć ružičaste u dnevno-svečanom kontekstu, Amanda Seyfried dokazala je da je crvena boja stvorena za crveni tepih. Na premijeri filma 'The Housemaid' u Los Angelesu, glumica je zablistala u svjetlucavoj, crvenoj, uskoj haljini bez naramenica, s potpisom dizajnerskog brenda Monse.

Profimedia

Haljina je savršeno naglasila njezinu figuru, a sjajni materijal i intenzivna boja donijeli su dozu staroholivudskog glamura. Njezin izgled mnogi su usporedili s legendarnim likom Jessice Rabbit, što je samo dodatno potvrdilo koliko je crvena snažna, zavodljiva i efektna kada je riječ o svečanim prigodama.