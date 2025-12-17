Klasik blagdanskog stola: Recept za savršene londonere

Londoneri su jedan od onih kolača koji bez napora spajaju jednostavnost pripreme i okus koji podsjeća na domaću, klasičnu slasticu. Prepoznatljivi po prhkom donjem sloju, sloju džema i bogatoj mješavini mljevenih oraha, čest su izbor upravo za blagdane

Gotovo da ne postoji bilježnica s receptima naših baka i mama u kojoj se ne skriva barem jedna verzija recepta za londonere. Londoner ploške, londonerice ili londonske štangice – kako god ih zvali, ovi starinski božićni kolači neizostavan su dio blagdanske tradicije u mnogim domovima, posebice u vrijeme adventa.

Iako na pladnju punom šarenih kuglica, breskvica i košarica možda ne izgledaju najglamuroznije, londoneri osvajaju na prvi zalogaj. Čar ovog kolača leži u savršenom spoju triju slojeva: prhkog tijesta koje se topi u ustima, tankog sloja kiselkastog pekmeza i raskošnog, hrskavog nadjeva od bjelanjaka i mljevenih oraha. Riječ je o kolaču koji se priprema brzo i od jednostavnih namirnica koje uglavnom već imamo kod kuće, a miris koji se širi kuhinjom tijekom pečenja nepogrešiv je znak da blagdani stižu.

Zanimljivo je da, unatoč imenu koje asocira na britansku prijestolnicu, ovi kolačići zapravo potječu iz Mađarske. No, neovisno o porijeklu, odavno su se udomaćili na našim prostorima kao jedan od omiljenih sitnih kolača.

Londoneri recept

Postoji mnogo inačica ovog recepta, no donosimo provjerenu, klasičnu verziju koja spaja najbolje elemente tradicije i garantira savršen rezultat.

Sastojci

Za prhko tijesto:

300 g glatkog brašna

150 g maslaca (ili margarina), hladnog i narezanog na listiće

80 g šećera

3 žumanjka

1 žličica praška za pecivo

2 žlice kiselog vrhnja (12% m.m.)

prstohvat soli

Za nadjev:

5-6 žlica pekmeza od marelica (ili po izboru)

3 bjelanjka

150 g šećera

1 vanilin šećer

150 g mljevenih oraha

Pexels

Postupak pripreme

Priprema tijesta: U većoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo i prstohvat soli. Dodajte hladan maslac narezan na kockice pa ga prstima utrljajte u brašno dok ne dobijete mrvičastu smjesu. U sredini napravite udubinu, dodajte žumanjke i kiselo vrhnje. Brzo umijesite glatko tijesto. Nemojte ga predugo mijesiti kako se maslac ne bi previše otopio. Oblikujte kuglu, zamotajte je u prozirnu foliju i stavite u hladnjak na najmanje 30 minuta.

U većoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo i prstohvat soli. Dodajte hladan maslac narezan na kockice pa ga prstima utrljajte u brašno dok ne dobijete mrvičastu smjesu. U sredini napravite udubinu, dodajte žumanjke i kiselo vrhnje. Brzo umijesite glatko tijesto. Nemojte ga predugo mijesiti kako se maslac ne bi previše otopio. Oblikujte kuglu, zamotajte je u prozirnu foliju i stavite u hladnjak na najmanje 30 minuta. Prvo pečenje: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Lim za pečenje (dimenzija otprilike 35x25 cm) namastite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje. Ohlađeno tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi na veličinu lima i pažljivo ga prenesite. Ako vam je lakše, tijesto možete i naribati na grubi ribež izravno u lim te ga zatim dlanovima ravnomjerno utisnuti. Pecite tijesto 10-12 minuta, tek toliko da uhvati blagu boju.

Priprema nadjeva: Dok se podloga peče, pripremite nadjev. Bjelanjke s prstohvatom soli počnite miksati. Kada se zapjene, postupno dodajte šećer i vanilin šećer, miksajući cijelo vrijeme dok ne dobijete čvrst i sjajan snijeg (meringue). Na kraju lagano špatulom umiješajte mljevene orahe.

Slaganje i završno pečenje: Polupečeno tijesto izvadite iz pećnice. Odmah ga premažite pekmezom od marelica, koji ste prethodno malo promiješali kako bi se lakše mazao. Preko pekmeza ravnomjerno rasporedite smjesu od bjelanjaka i oraha. Vratite kolač u pećnicu i smanjite temperaturu na 160 °C. Pecite još otprilike 20-25 minuta, odnosno dok se beze kora ne osuši i ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.

Hlađenje i rezanje: Pečeni kolač ostavite da se potpuno ohladi u limu za pečenje. Hladan je ključan za uredno rezanje. Oštrim nožem režite ga na štangice ili ploške željene veličine.

Mali trikovi i slasne varijacije

Iako je klasični recept savršen, londoneri su zahvalni za male eksperimente. Evo nekoliko ideja kako ih možete prilagoditi svom ukusu:

Arome u tijestu: Za dodatnu svježinu, u prhko tijesto možete naribati koricu jednog neprskanog limuna ili naranče. Žličica ruma u nadjevu od oraha također će dati predivnu aromu.

Druge vrste orašastih plodova: Ako niste ljubitelj oraha ili ih nemate pri ruci, odlična zamjena su mljeveni bademi ili lješnjaci. Za ljubitelje egzotike, isprobajte varijantu s kokosovim brašnom umjesto oraha.

Igrajte se s pekmezima: Iako je pekmez od marelica klasik zbog svoje blage kiselosti koja savršeno balansira slatkoću, slobodno isprobajte i druge okuse. Fini pekmez od šljiva, ribiza ili čak maline dat će kolaču potpuno novu dimenziju.

Čuvanje: Londoneri su jedni od onih kolača koji su još bolji dan ili dva nakon pečenja, kada se okusi prožmu, a tijesto malo otpusti. Čuvajte ih u zatvorenoj limenoj kutiji na sobnoj temperaturi, gdje mogu ostati svježi i do tjedan dana.

Bilo da se držite provjerenog recepta iz bakine bilježnice ili se odlučite za neku od modernijih verzija, londoneri će sigurno obogatiti vaš blagdanski stol. Pripremite ih s ljubavlju i uživajte u svakom zalogaju ovog slatkog povratka u djetinjstvo.