Savršeni pokloni do 20 eura za tvoje i njegove roditelje, sigurno nećeš pogriješiti
Sezona darivanja često je prekrasno, ali i pomalo stresno razdoblje, osobito kada treba izabrati poklone za roditelje – svoje i njegove. Kako pokazati pažnju, zahvalnost i stil, a pritom ne pogriješiti? Donosimo nekoliko inspiracija koje će zadovoljiti svačiji ukus, od klasičnog do modernog, praktičnog do sentimentalnog i sve to unutar razumnog budžeta.
1. Za ljubitelje gastronomije
Gourmet čokoladice ili praline – mala kutija luksuznih čokolada uvijek oduševi.
Mini košarica začina ili maslinovih ulja – praktično i ukusno.
Specialty čaj ili kava – elegantno pakiranje čini dar posebnim.
2. Personalizirani i praktični pokloni
Gravirana šalica ili mala daska za rezanje – možeš dodati inicijale ili kratki citat.
Foto magnet ili okvir s obiteljskom fotografijom – personalizirano i prisno.
Drveni švicarski nožić - praktično i korisno.
3. Za opuštanje i wellness
Mirisna svijeća ili štapići – stvaraju toplu i ugodnu atmosferu.
Paket eteričnih ulja ili soli za kupku – idealno za mini spa u vlastitom domu.
Tople čarape ili rukavice – praktično i cozy za zimu.
4. Kreativno i zabavno
Puzzle ili društvena igra za dvoje – za obiteljsko druženje.
Bilježnica ili planer s lijepim dizajnom – za dobro organizirane ili kreativne roditelje.
Gramofonske ploče - za ljubitelje glazbe i kolekcionare.
5. Klasični mali pokloni
Božićna dekoracija ili ukras za dom – simbolično i u duhu blagdana.
Knjiga po izboru – bestseler ili književni klasik u džepnom formatu.
Mini paket vina ili likera – elegantan, popularan izbor koji će veseliti mnoge.
Kreativno odabrani mali poklon, lijepo zapakiran i uz rukom napisanu poruku, izgleda luksuznije nego što to cijena sugerira – i stvara poseban trenutak za tvoje ili njegove roditelje koji ćete svi pamtiti.