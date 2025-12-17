Savršeni pokloni do 20 eura za tvoje i njegove roditelje, sigurno nećeš pogriješiti

Pronašle smo praktične i stylish ideje za poklone za tvoje i njegove roditelje – sve do 20 €! To su mali darovi koji izgledaju pažljivo i osobno, a pritom ne opterećuju tvoj budžet

Sezona darivanja često je prekrasno, ali i pomalo stresno razdoblje, osobito kada treba izabrati poklone za roditelje – svoje i njegove. Kako pokazati pažnju, zahvalnost i stil, a pritom ne pogriješiti? Donosimo nekoliko inspiracija koje će zadovoljiti svačiji ukus, od klasičnog do modernog, praktičnog do sentimentalnog i sve to unutar razumnog budžeta.

1. Za ljubitelje gastronomije

Gourmet čokoladice ili praline – mala kutija luksuznih čokolada uvijek oduševi.

La Chocolate bombonjera - 19,90 €

Mini košarica začina ili maslinovih ulja – praktično i ukusno.

Solana Nin poklon paket delicija - 15,60 €

Specialty čaj ili kava – elegantno pakiranje čini dar posebnim.

Quahwa Jasmine Green Tea - 8,63 €

2. Personalizirani i praktični pokloni

Gravirana šalica ili mala daska za rezanje – možeš dodati inicijale ili kratki citat.

Giftoteka personalizirana daska - 20 €

Foto magnet ili okvir s obiteljskom fotografijom – personalizirano i prisno.

Fotos Desio multi okvir - 19,78 €

Drveni švicarski nožić - praktično i korisno.

Eko pokloni džepni nožić - 10,40

3. Za opuštanje i wellness

Mirisna svijeća ili štapići – stvaraju toplu i ugodnu atmosferu.

Zisha japanski mirisni štapići - 4,60 €

Paket eteričnih ulja ili soli za kupku – idealno za mini spa u vlastitom domu.

Dea flores set ulja - 19,03 €

Tople čarape ili rukavice – praktično i cozy za zimu.

Tom Tailor Pakiranje od četiri para čarapa - 14,99 €

4. Kreativno i zabavno

Puzzle ili društvena igra za dvoje – za obiteljsko druženje.

Budi Cool 3u1 Drvena Igraća Ploča: Šah, Dama i Backgammon - 19,99€

Bilježnica ili planer s lijepim dizajnom – za dobro organizirane ili kreativne roditelje.

Planner Boutique rokovnik - 15,98 €

Gramofonske ploče - za ljubitelje glazbe i kolekcionare.

Muziker Chet Baker Sings - 17,20 €

5. Klasični mali pokloni

Božićna dekoracija ili ukras za dom – simbolično i u duhu blagdana.

Zara Home podmetači za čaše -19,99 €

Knjiga po izboru – bestseler ili književni klasik u džepnom formatu.

Hoću knjigu 'Recepti koji pričaju priče' - 17,85 €

Mini paket vina ili likera – elegantan, popularan izbor koji će veseliti mnoge.

Uje AM kolekcija mini likera 13,90 €

Kreativno odabrani mali poklon, lijepo zapakiran i uz rukom napisanu poruku, izgleda luksuznije nego što to cijena sugerira – i stvara poseban trenutak za tvoje ili njegove roditelje koji ćete svi pamtiti.