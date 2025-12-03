Gwen Stefani zablistala u spektakularnoj haljini — jednim detaljem utišala glasine o razvodu

Gwen Stefani ponovno je zapalila crveni tepih — i to u maniri prave glazbene i modne legende. Na premijeri filma 'Oh. What. Fun.'pojavila se u izdanju koje je istovremeno bilo glamurozno, razigrano, ali i vrlo osobno

Gwen Stefani zablistala je na crvenom tepihu povodom premijere nove komedije održane u dvorani Alice Tully Hall u sklopu njujorškog Lincoln Centra. 56-godišnja pjevačica na događaj je stigla u poluprozirnoj zeleno-crnoj haljini od tila spuštenih ramena. Gornji dio činila je elegantna crna korzetirana konstrukcija, preko koje je bio drapiran sloj zelene til tkanine. Donji dio haljine prelazio je u voluminoznu, dvobojnu suknju koja je donosila dozu teatralnosti — a ništa manje nismo ni očekivale kad je Gwen u pitanju.

Profimedia

Njezina duga platinasta kosa bila je ravno ispeglana, s razdjeljkom po sredini, odabrala je profinjen make-up, s fokusom na oči i suptilnim rozim nijansama na usnama. Look je dodatno omekšala jednostavnim, nježno ružičastim noktima.

Nakit koji govori više od riječi

No iako je haljina bila spektakl sama po sebi, pravu pažnju ukralo je — prstenje. Stefani je na crvenom tepihu pokazala niz blistavih prstenova, uključujući i nekoliko koje joj je poklonio suprug Blake Shelton. Nosila je svoj zaručnički prsten, vjenčani prsten te smaragdni prsten koji joj je Blake poklonio za Valentinovo 2024. godine.

Time je, kako mnogi smatraju, elegantno utišala glasine o navodnim bračnim problemima koje su posljednjih mjeseci punile tabloide. Glasine su se pojavile nakon neobično tempirane pjesme o prekidu i njihova izostanka s jedne velike dodjele nagrada. No njezin izbor nakita — posebno zajedničkih simbola braka — govori sasvim drugačiju priču.

Profimedia

Najviše se isticao pravi dragulj večeri: impozantni dijamantni zaručnički prsten s dijamantom od procijenjenih 6 do 8 karata te s manjim dijamantima koji uokviruju glavni kamen. Cijena ovog prstena navodno iznosi vrtoglavih 500.000 dolara. Uz ovaj skupocjeni komad nakita nosila je i vjenčani prsten ukrašen dijamantima u obliku suza, što je cijelom looku dalo finalni sjaj.

Premijera filma 'Oh. What. Fun.' bila je spoj filmskog glamura, blagdanske atmosfere i njujorškog sjaja, a Stefani je još jednom potvrdila ono što znamo već desetljećima: kad se pojavi, svi su pogledi na njoj.