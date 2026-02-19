Gola prsa ili ramena: Alexander Skarsgård u dva nezaboravna izdanja - koje vam je bolje?

Modni svijet često postavlja pravila koja se rijetko prekrše, a komadi poput duboko izrezanih majica obično spadaju među 'zabranjene zone'. Ipak, rijetki muškarci uspijevaju takve komade učiniti neodoljivima - a Alexander Skarsgård definitivno je jedan od njih

Duboko izrezane majice bez rukava često spadaju među rizične modne komade. Na većini muškaraca izgledaju neprirodno ili prenaglašeno, no kada ih nosi Alexander Skarsgård, efekt je potpuno drugačiji. Švedski glumac i miljenik žena ponovno je privukao pažnju britanskom premijerom filma 'The Moment' u Londonu, pokazujući kako samopouzdanje može pretvoriti i najjednostavniji komad u modni statement.

Profimedia

Njegov posljednji outfit bio je minimalistički: bijela majica bez rukava, duboko izrezana, koja je istaknula ramena i muževna prsa. Bez sakoa ili dodatnih slojeva, pažnja je fokusirana isključivo na figuru i držanje. Kod Skarsgårda, komad koji bi na većini muškaraca izgledao riskantno, djeluje prirodno i privlačno.

Profimedia

Ovo nije prvi put da pomiče granice. Prošle godine na Londonskom filmskom festivalu odlučio se za znatno dramatičniji izgled: uske kožne hlače i top koji je otkrivao ramena i leđa.

Profimedia

Tada je outfit balansirao između modne provokacije i performansa, ostavljajući snažan dojam i rušeći očekivanja o tome što je prihvatljivo na crvenom tepihu.

Profimedia

U usporedbi s tim, bijela majica bez rukava djeluje suptilnije, ali jednako efektno. Snaga ovog outfita leži u jednostavnosti i energiji kojom se nosi. Skarsgård pokazuje kako samopouzdanje i pravilna silueta mogu učiniti gotovo svaki rizični modni komad privlačnim, čineći ga referentnom točkom za hrabre modne izbore.