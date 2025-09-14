Od Sézanea do Roujea: Francuski brendovi oduševili su nas svojim jesenskim kolekcijama

Kako se bliži sezona slojevitog odijevanja, zavirili smo u aktualne kolekcije omiljenih francuskih brendova

Nije tajna da francuski brendovi već godinama osvajaju zaljubljenice u modu svojim kreacijama. Njihovi komadi utjelovljuju onaj nenametljivi stil koji najčešće povezujemo s Parižankama – ženama koje uvijek izgledaju elegantno, a da se pritom čini kao da se nisu ni trudile.

Zato ne čudi da modeli iz njihovih jesenskih kolekcija redovito završavaju na našim listama želja – posebno onda kada tražimo nešto posebnije i kvalitetnije od klasične high street ponude, a da pritom ostaje u cjenovno pristupačnom rangu.

Kako se bliži sezona slojevitog odijevanja, zavirili smo u aktualne kolekcije omiljenih francuskih brendova poput Rouje, Sezane, Maje i ostalih.

Rouje, Suknja - 185 €

Rouje, Haljina - 175 €

Rouje, Bluza - 145 €

Rouje, Baloner - 375 €

Maje, Torba - 375 €

Maje, Jakna - 295 €

Maje, Traperice - 215 €

Sezane, Jakna - 345 €

Sezane, Suknja - 130 €

Sezane, Baloner - 595 €

Loulou De Saison, sako - 730 €

Loulou De Saison, Suknja - 350 €