PARIŠKI CHIC

Od Sézanea do Roujea: Francuski brendovi oduševili su nas svojim jesenskim kolekcijama

Dora Šarić
14. rujna 2025.
Sezane
Kako se bliži sezona slojevitog odijevanja, zavirili smo u aktualne kolekcije omiljenih francuskih brendova

Nije tajna da francuski brendovi već godinama osvajaju zaljubljenice u modu svojim kreacijama. Njihovi komadi utjelovljuju onaj nenametljivi stil koji najčešće povezujemo s Parižankama – ženama koje uvijek izgledaju elegantno, a da se pritom čini kao da se nisu ni trudile.

Zato ne čudi da modeli iz njihovih jesenskih kolekcija redovito završavaju na našim listama želja – posebno onda kada tražimo nešto posebnije i kvalitetnije od klasične high street ponude, a da pritom ostaje u cjenovno pristupačnom rangu.

Kako se bliži sezona slojevitog odijevanja, zavirili smo u aktualne kolekcije omiljenih francuskih brendova poput Rouje, Sezane, Maje i ostalih.

Rouje, Suknja - 185 €
Rouje, Haljina - 175 €
Rouje, Bluza - 145 €
Rouje, Baloner - 375 €
Maje, Torba - 375 €
Maje, Jakna - 295 €
Maje, Traperice - 215 €
Sezane, Jakna - 345 €
Sezane, Suknja - 130 €
Sezane, Baloner - 595 €
Loulou De Saison, sako - 730 €
Loulou De Saison, Suknja - 350 €
Musier, Košulja - 145 €
