Od Sézanea do Roujea: Francuski brendovi oduševili su nas svojim jesenskim kolekcijama
14. rujna 2025.
Kako se bliži sezona slojevitog odijevanja, zavirili smo u aktualne kolekcije omiljenih francuskih brendova
Nije tajna da francuski brendovi već godinama osvajaju zaljubljenice u modu svojim kreacijama. Njihovi komadi utjelovljuju onaj nenametljivi stil koji najčešće povezujemo s Parižankama – ženama koje uvijek izgledaju elegantno, a da se pritom čini kao da se nisu ni trudile.
Zato ne čudi da modeli iz njihovih jesenskih kolekcija redovito završavaju na našim listama želja – posebno onda kada tražimo nešto posebnije i kvalitetnije od klasične high street ponude, a da pritom ostaje u cjenovno pristupačnom rangu.
Kako se bliži sezona slojevitog odijevanja, zavirili smo u aktualne kolekcije omiljenih francuskih brendova poput Rouje, Sezane, Maje i ostalih.
