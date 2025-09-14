Tenisice od brušene kože: Hit model za jesen

Komadi od brušene kože ove jeseni zauzimaju središnje mjesto u modnom svijetu – od jakni i torbi pa sve do obuće

Komadi od brušene kože ove jeseni dominiraju modnom scenom i kolekcijama brojnih brendova – od jakni i torbi pa sve do obuće. Posebno mjesto zauzimaju tenisice od antilopa, koje se ističu kao praktičan, a istovremeno chic dodatak jesenskoj garderobi. Osim što podižu svaki outfit, dolaze u nijansama koje savršeno prate sezonu – bež, smeđa i zelena među najpoželjnijima su, no u ponudi se mogu pronaći i retro varijante u burgundi ili žutoj.

Prednost tenisica od brušene kože leži u njihovoj svestranosti – podjednako dobro izgledaju uz traperice i klasičan baloner za dnevni look, kao i uz lepršave midi haljine ili suknje za urbani, ženstveni dojam. Odlično se slažu s komadima u neutralnim tonovima, ali i s kontrastnim bojama kada želiš naglasiti detalje. Ako voliš sportsku eleganciju, kombiniraj ih uz oversized sakoe i hlače širokih nogavica, dok će za casual pristup odlično funkcionirati s trenirkama ili pletenim setovima.

Kako su tenisice već postale nezaobilazni dio svakodnevnih kombinacija – pa čak i poslovnog stila – brušena koža daje im novu dimenziju elegancije i teksturalne zanimljivosti. Ove tenisice ne samo da su iznimno trendi, nego i dodaju toplinu i sofisticiranost jesenskim outfitima.

U nastavku donosimo naše favorite iz aktualnih kolekcija koje vrijedi uvrstiti u garderobu ove sezone.

Arket - 159 €

Puma Speedcat - 110 €

Adidas Handball Spezial - 110 €

COS - 99 €

COS - 99 €

New Balance 471 - 100 €

H&M - 64,99 €

H&M - 32,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €