Sve što trebaš znati o polinukleotidima i njihovom učinku na kožu

Zahvaljujući svojoj sposobnosti da potiču regeneraciju, elastičnost i dubinsku hidrataciju kože, ubrzano osvajaju beauty svijet

U svijetu ljepote, potraga za blistavim tenom često vodi do inovativnih, a ponekad i bizarnih rješenja. Najnoviji hit sastojak koji obožavaju zvijezde poput Jennifer Aniston i Kim Kardashian upravo je to – sperma lososa, odnosno pročišćeni polinukleotidi dobiveni iz nje. Kroz povijest, ljudi su pribjegavali raznim neobičnim tretmanima: od bijelog olova za postizanje porculanske puti u 18. stoljeću do korištenja znoja gladijatora u antičkom Rimu. Danas, estetska medicina nudi daleko sofisticiranije pristupe, a polinukleotidi su se nametnuli kao revolucionarno rješenje za prirodnu regeneraciju kože.

Što su zapravo polinukleotidi?

Polinukleotidi su pročišćeni fragmenti DNK molekula, osnovni gradivni blokovi života. U estetskoj medicini koriste se kao biostimulatori, što znači da ne popunjavaju bore poput filera, već potiču kožu da se sama obnavlja na staničnoj razini. Najčešće se dobivaju iz sperme lososa ili pastrve, čija je DNK iznimno slična ljudskoj, što osigurava visoku biokompatibilnost i smanjuje rizik od alergijskih reakcija. Ove pametne molekule djeluju kao signal koji stanicama kože nalaže da se regeneriraju, poprave oštećenja i vrate u mladenačko stanje.

Polinukleotidi za lice

Zamisli polinukleotide kao osobni "tim za popravak" kože. Kada se ubrizgaju u kožu, oni pokreću kaskadu bioloških procesa s ciljem pomlađivanja.

Stimulacija fibroblasta: Djeluju kao poziv na buđenje za fibroblaste – stanice odgovorne za proizvodnju kolagena i elastina. Rezultat je čvršća, gušća i elastičnija koža.

Djeluju kao poziv na buđenje za fibroblaste – stanice odgovorne za proizvodnju kolagena i elastina. Rezultat je čvršća, gušća i elastičnija koža. Snažan antioksidativni učinak: Neutraliziraju slobodne radikale, štetne molekule koje nastaju pod utjecajem sunca, stresa i zagađenja, te tako štite kožu od preranog starenja.

Neutraliziraju slobodne radikale, štetne molekule koje nastaju pod utjecajem sunca, stresa i zagađenja, te tako štite kožu od preranog starenja. Dubinska hidratacija: Privlače i vežu molekule vode, osiguravajući dugotrajnu hidrataciju iznutra, što koži daje svjež i blistav izgled.

Privlače i vežu molekule vode, osiguravajući dugotrajnu hidrataciju iznutra, što koži daje svjež i blistav izgled. Protuupalno djelovanje: Smiruju upalne procese, što ih čini idealnim za osjetljivu kožu, kožu sklonu crvenilu, rozaceju ili za ubrzavanje oporavka nakon laserskih tretmana.

Pexels

Polinukleotidi za podočnjake

Područje oko očiju, gdje je koža najtanja i najosjetljivija, često prvo pokazuje znakove starenja. Polinukleotidi su se pokazali kao izvanredno rješenje za ovaj delikatni dio lica. Za razliku od hijaluronskih filera koji ponekad mogu uzrokovati natečenost, polinukleotidi regeneriraju tkivo bez dodavanja nepotrebnog volumena. Učinkovito smanjuju tamne podočnjake, ublažavaju sitne bore i poboljšavaju cjelokupnu kvalitetu i čvrstoću kože, vraćajući odmoran i svjež izgled.

Polinukleotidi za regeneraciju kose i tijela

Svestranost polinukleotida ne zaustavlja se na licu. Njihova regenerativna moć koristi se za rješavanje različitih estetskih problema.

Polinukleotidi za kosu

Aplikacijom u vlasište, polinukleotidi stvaraju optimalno okruženje za zdrav rast kose. Poboljšavaju cirkulaciju, hrane folikule dlake i djeluju protuupalno, što ih čini učinkovitim saveznikom u borbi protiv stanjivanja i gubitka kose kod oba spola.

Primjena na tijelu

Tretmani se uspješno primjenjuju i na vratu, dekolteu te rukama – područjima koja često odaju godine. Zbog svoje sposobnosti da potiču obnovu tkiva, koriste se i za ublažavanje ožiljaka od akni, strija i poboljšanje općeg tonusa kože tijela.

Pexels

Što očekivati od tretmana i postoje li rizici?

Tretman se izvodi tankim iglicama ili kanilom i traje oko 30 minuta. Za postizanje optimalnih rezultata obično su potrebna dva do tri tretmana u razmaku od dva do četiri tjedna. Budući da polinukleotidi potiču prirodne procese, rezultati nisu trenutni. Prva poboljšanja u teksturi i sjaju kože vidljiva su nakon nekoliko tjedana, a puni efekt razvija se tijekom tri mjeseca.

Polinukleotidi nuspojave

Nuspojave su minimalne i prolazne, a uključuju blago crvenilo, oticanje ili manje modrice na mjestu uboda. Tretman se ne preporučuje osobama s alergijom na ribu, trudnicama, dojiljama te osobama s aktivnim autoimunim bolestima. Cijene se kreću od 350 € do 700 € po tretmanu, ovisno o tretiranoj regiji i klinici.

Polinukleotidi predstavljaju budućnost estetske medicine – pametan, siguran i biološki pristup koji ne mijenja izgled, već poboljšava zdravlje i funkciju kože. Umjesto privremenih rješenja, oni nude dugoročno ulaganje u prirodnu ljepotu i vitalnost, dokazujući da se tajna mladosti zaista krije u znanosti i prirodi.