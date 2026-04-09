Dva stila, jedna Eva: Longoria briljira, a odijelo je čista modna fantazija

Od ulica New Yorka do studija 'Today', najpoznatija kućanica, Eva Longoria, zasjala je u dva jedinstvena outfita - i to u istom danu. Njena sposobnost kombiniranja klasične elegancije i odvažnih trendova ponovno je impresionirala modne znalce

Eva Longoria, koja je nedavno proslavila 51. rođendan, provela je dan u New Yorku promovirajući novu sezonu svoje popularne putopisno-gastronomske serije. Tom je prigodom još jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najbolje odjevenih holivudskih zvijezda, pojavivši se u dva potpuno različita, ali podjednako efektna outfita koja su privukla veliku pozornost.

Glumica je pokazala iznimnu modnu svestranost, vješto se transformiravši iz poslovnog, ali odvažnog trodijelnog odijela u elegantnu i profinjenu crnu haljinu. Oba izdanja savršeno su odražavala njezin stil i potvrdila da s punim pravom postavlja trendove.

Spoj sive i bordo kao najava proljetnog trenda

Za svoje prvo pojavljivanje na ulicama New Yorka, Longoria je odabrala odvažnu kombinaciju koja je odmah postala tema modnih razgovora. Pojavila se u sivom trodijelnom odijelu talijanskog brenda Antonio Marras, a za njezin je izgled bila zadužena dugogodišnja stilistica Maeve Reilly. Komplet se sastojao od sakoa bez ovratnika, hlača visokog struka i širokih nogavica te korzet-topa sa srcolikim izrezom.

Ono što je ovu kombinaciju učinilo posebnom bili su upečatljivi detalji u bordo boji koji su se isticali na šavovima korzeta i sakoa. Ovaj neočekivani spoj neutralne sive i duboke crvene nijanse pokazao se kao pun pogodak, a modni stručnjaci ističu kako je upravo to jedna od ključnih kombinacija boja za proljeće 2026. godine, viđena na modnim pistama kuća poput Miu Miu i Valentino.

Cjelokupan dojam zaokružila je šiljastim salonkama u boji merlota, crvenom manikurom i decentnim zlatnim nakitom, dok je kosu stilizirala u blage valove s razdjeljkom po sredini.

Klasika s potpisom Victorije Beckham

Kasnije istoga dana, za gostovanje u popularnoj emisiji 'Today', Eva je napravila stilski zaokret i odabrala vječnu eleganciju. Pojavila se u sofisticiranoj crnoj midi haljini s potpisom svoje bliske prijateljice Victorije Beckham. Riječ je o modelu 'Frances Midi Dress' koji je savršeno pratio njezinu siluetu.

Haljina dugih rukava, izrađena od lagano sjajne i elastične tkanine, isticala se drapiranim detaljima na prednjoj strani koji su suptilno naglasili figuru.

Ovaj minimalistički, ali moćan komad odjeće Longoria je upotpunila jednostavnim crnim sandalama s tankim remenčićima, dopuštajući da kroj haljine i njezina pojava budu u prvom planu. Time je pokazala da jednako dobro nosi i odvažne trendove i bezvremensku klasiku.