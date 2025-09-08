eNVy room najavljuje spektakularnu reviju i izložbu eNVision u MSU-u

Kolekcija donosi gotovo trideset lookova i istražuje kontraste koji čine samu srž estetike eNVy rooma

Nakon što su prošlom revijom još jednom potvrdili zašto su njihovi događaji uvijek više od same modne prezentacije, eNVy room ulazi u novo poglavlje. Ove jeseni, 11. rujna, u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu predstavit će kolekciju jesen–zima 2025, paralelno s otvaranjem izložbe eNVision.

Kampanja za novu kolekciju snimljena je upravo u MSU-u, čime se već unaprijed naslućuje atmosfera koja će obilježiti reviju – intenzivna, fokusirana i dramaturški snažna. Muzej će za tu priliku biti transformiran u “black box” prostor: u crnom okviru nestaju sve distrakcije, a odjeća postaje glavni protagonist. Publika ulazi u iskustvo u kojem moda progovara sama za sebe, potpomognuta svjetlom, scenografijom i ritmom pokreta na pisti.

Franjo Matković

Franjo Matković

Kolekcija donosi gotovo trideset lookova i istražuje kontraste koji čine samu srž estetike eNVy rooma. Strogo krojeni blejzeri dekonstrukcijom prelaze u bomber siluete s gumiranim detaljima i sportskim kodovima, dok transparentna organza i jacquard s predimenzioniranim floralnim motivima unose lakoću i neočekivani moment. Nasuprot njima stoje monumentalne haljine – arhitektonske, voluminozne i senzualne – u kojima se tijelo pretvara u skulpturalnu dramaturgiju. Dijalog između tailoringa i haljina, “oklopa i igre”, oblikuje kolekciju kao vizualnu instalaciju koja nadilazi samu odjeću.

Franjo Matković

Franjo Matković

Mladi dizajneri reinterpretirali DNK brenda kroz vlastite kreacije

Bitna sastavnica večeri je i eNVision izložba, nastala u suradnji sa studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Inspirirani arhivom eNVy room bridal kolekcija, mladi su dizajneri reinterpretirali DNK brenda kroz vlastite kreacije – od prêt-à-portera do avangardnih izričaja. Njihovi će radovi biti predstavljeni paralelno s revijom, potvrđujući važnost otvaranja prostora novoj generaciji i pružanja vidljivosti mladim talentima.

Franjo Matković

Već preko dva desetljeća eNVy room gradi prepoznatljivu estetiku – spoj visoke mode i suvremenih kodova, arhitektonske siluete i ženstvene haljine koje su obilježile crvene tepihe i pozornice diljem regije. Njihove revije uvijek su bile događaji koji nadilaze modu – iskustva koja okupljaju, inspiriraju i ostavljaju trajan dojam.

Franjo Matković

Foto/Video: Franjo Matković

Model: Anica Cuca/Faith models

Make up: Iva Rukavina

Hair: Draška Topić

Lokacija: MSU